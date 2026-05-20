Johny Srouji in compuberlab, maart 2022

Apple wil de ontwikkeling van nieuwe producten versnellen: zo wil de nieuwe hardwarebaas dat doen

Nieuws Apple
Apple gaat het hardwareteam opschudden, met als doel dat de ontwikkeling van nieuwe producten sneller gaat. Zo gaat de ontwikkeling van nieuwe chips en bijbehorende producten gelijktijdiger.
Benjamin Kuijten -

Na de bekendmaking dat Tim Cook per 1 september stopt als Apple CEO, werd er direct een aantal andere veranderingen in de Apple-top duidelijk. Want het is niet alleen John Ternus die een nieuwe rol krijgt (als de nieuwe CEO): Johny Srouji, als voormalig chipbaas, is de nieuwe algemene hardwarebaas. En hij gaat de boel flink opschudden, zo meldt Bloomberg.

Sneller nieuwe Apple-producten door deze verandering

De verantwoordelijkheid voor product design wordt allereerst overgezet van Kate Bergeron naar twee andere gezichten binnen Apple: Shelly Goldberg en Dave Pakula. Goldberg had al de leiding over product design van de Mac, terwijl Pakula deze functie bekleedde voor Apple Watch, iPad en AirPods. Voor iPhone werd deze functie uitgevoerd door Richard Dinh en dat blijft in de nieuwe situatie zo.

Hoewel deze namen je misschien niets zeggen (het zijn geen bekende gezichten die regelmatig voor het grote publiek opduiken), moet het opsplitsen van de verantwoordelijkheid voor product design er wel voor zorgen dat de ontwikkeling van nieuwe producten sneller gaat. De functie voor product design heeft als doel om ideeën en concepten van het industrial design team concreet te maken in producten die daadwerkelijk verkocht kunnen worden.

Tegelijkertijd gaat Apple het team dat bezig is met de ontwikkeling van nieuwe Apple Silicon-chips te integreren met het team dat nieuwe producten maakt. Door deze nauwer te laten samenwerken, hoopt Apple dat deze twee essentiële onderdelen van producten beter op elkaar afgestemd is.

De veranderingen in de interne teams gaan we waarschijnlijk niet direct merken, omdat Apple doorgaans jaren vooruit werkt. De producten die nog dit jaar verwacht worden, zijn al jarenlang in ontwikkeling. Gelukkig heeft Apple voor de rest van 2026 nog veel producten op de planning staan, waaronder de langverwachte iPhone Fold.

