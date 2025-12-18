App Store krijgt meer advertenties: dit gaat er vanaf 2026 veranderen

Apple gaat het aantal advertenties in de App Store uitbreiden. En dat heeft ook gevolgen voor jou als gebruiker. Zo zit het met de advertenties in de App Store in 2026.

Al heel wat jaar zie je in de App Store advertenties voorbij komen, met name in het zoekscherm en bij de zoekresultaten. Appmakers kunnen zich inschrijven om met hun app als reclame getoond te worden, bijvoorbeeld op basis van enkele zoektermen. Zoek je bijvoorbeeld op “Nintendo”, dan zou het zomaar kunnen dat je bovenin de zoekresultaten een willekeurige mobiele game te zien krijgt. Vanaf 2026 ga je nog meer advertenties tegenkomen, zo heeft Apple laten weten.

Meer advertenties in de App Store

Vanaf 2026 verschijnen de advertenties niet alleen bovenin de zoekresultaten, maar ook verderop, onder de eerste daadwerkelijke zoekresultaten. Dat betekent dat je gewenste resultaten straks tussen meerdere advertenties kan komen te staan. Nu de reclames alleen nog bovenaan staan, is er een duidelijk onderscheid. Maar met de aanstaande uitbreiding wordt dit wat vertroebeld.

Advertenties zijn nog steeds op dezelfde manier te onderscheiden: er staat een klein blauw Reclame-blokje bij de app en hij wordt getoond in een lichtblauw kader. Apple zegt dat appmakers die campagnes hebben draaien, niets hoeven te doen om in aanmerking te komen voor de nieuwe reclameposities. Appmakers kunnen bovendien geen voorkeurspositie doorgeven, want dit wordt door Apple bepaald.

Dat betekent dus ook dat de kans groter is dat je als adverteerder lager in de zoekresultaten getoond wordt, maar dat de frequentie waarop je getoond wordt wel groter is. Er zijn immers vanaf 2026 meerdere posities. Oftewel: voor zowel appmakers als gebruikers gaat er het nodige veranderen. Apple merkt bovendien op dat 65% van de appdownloads ontstaan na een zoekopdracht. Dat maakt de impact van meer advertenties bij de zoekfunctie alleen maar groter.

Al langer zijn er plannen bij Apple om meer reclame in eigen apps te tonen. Volgens bronnen krijgt ook Apple Kaarten in 2026 advertenties, al kan dat ook wat voordelen opleveren.