Spotify heeft vier hele handige nieuwe functies voor het beheren van je muziek: dit is er nieuw

Spotify rolt vier nieuwe functies uit waarmee het beheren van je muziek in een keer een stuk makkelijker wordt. Zo kun je mappen maken, gaat nummers downloaden beter en nog veel meer.
Onlangs kon je op iCulture al lezen over twee veelbesproken veranderingen bij Spotify. Zo kregen we voor het 20-jarig jubileum een speciaal Wrapped-achtig overzicht en werd voor datzelfde jubileum het Spotify-logo omgetoverd tot een (lelijke) discobal. Terwijl we nog steeds wachten op het moment dat Spotify dit tijdelijke logo weer terugdraait, staat er nu een reeks nieuwe functies voor je klaar die het beheren van je muziek beter en makkelijker maken.

#1 Downloads in de achtergrond nu op iOS

Als je Premium-gebruiker bent en muziek downloadt voor offline gebruik, kun je dit vanaf nu ook op de achtergrond doen. Je hoeft daardoor niet meer de Spotify-app open te laten staan om de downloads te laten voltooien. Behalve voor muziek geldt dit ook voor podcasts. Met een melding blijf je op de hoogte van de vordering van je downloads. Deze functie zal vooral van pas komen zo vlak voor de zomer, als mensen op vakantie gaan en graag offline muziek met zich meenemen.

#2 Afspeellijsten in mappen indelen

Met de nieuwe update wordt het mogelijk om afspeellijsten op mobiel in te delen in mappen. Dit was al mogelijk op de desktop, maar komt nu voor het eerst beschikbaar op mobiel. Je kunt op die manier bijvoorbeeld afspeellijsten groeperen op stemming, maar ook op thema of genre. Zo schep je meer orde in je eigen muziekchaos. De functie lijkt bovendien veel op het indelen van Apple Music-afspeellijsten in mappen.

Deze nieuwe Spotify-functie is beschikbaar voor zowel gratis als Premium-gebruikers.

#3 Afspeellijsten en wachtrij in bulk beheren

Voor het beheren van je afspeellijsten en je wachtrij met aankomende muziek, kun je nu ook gebruikmaken van extra opties. Zo kun je meerdere nummers tegelijk aantikken om ze zo in bulk uit je wachtrij of afspeellijst te verwijderen. Je kunt op die manier zelfs meerdere nummers tegelijkertijd reorganiseren. Deze verbetering komt voor alle gebruikers beschikbaar, terwijl voor Premium-gebruikers de opties voor de wachtrij weer terug van weggeweest zijn.

#4 Wachtrij opnieuw shufflen

Voor je wachtrij komt er een nieuwe reshuffle-knop. Daarmee kan je in een tik je nummers in de wachtrij opnieuw in een andere willekeurige volgorde klaarzetten. Het is dan dus niet meer nodig om de shuffle-optie eerst uit en dan weer aan te zetten. Deze functie komt alleen beschikbaar voor Premium-gebruikers, omdat gratis gebruikers gebonden zijn aan een vaste afspeelvolgorde.

Al deze vier nieuwe Spotify-functies worden vanaf nu uitgerold. Zie je ze nog niet, zorg er dan voor dat je de nieuwste versie van de Spotify-app hebt. De uitrol kan een aantal weken duren.

Op zoek naar nog meer Spotify-tips? Met onze gids voor de beste Spotify-tips haal je nog meer uit de streamingdienst.

Spotify is 's werelds grootste muziekstreamingdienst. Met Spotify kun je gratis of tegen betaling muziek streamen vanaf je iPhone, iPad, Mac of ander device. De gratis versie heeft reclame en laat je niet on-demand elk nummer afspelen, terwijl je met de betaalde Spotify Premium onbeperkt muziek naar keuze kunt luisteren. Er zijn op maat gemaakte afspeellijsten, je kunt gebruikmaken van Spotify Connect of AirPlay en nog veel meer. Behalve muziek vind je op Spotify ook veel populaire podcasts, zowel Nederlandse als vanuit het buitenland.

Alles over Spotify De beste Spotify tips Wat is Spotify Connect? Handige Spotify-apps 10 dingen die je ook met Spotify kan doen Spotify offline luisteren Data besparen met Spotify Spotify-data downloaden en bekijken Spotify op Apple Watch Spotify op de HomePod

