Er is al genoeg gezegd over de nieuwe Siri, maar de nieuwste geruchten melden dat deze vernieuwde versie gaat draaien op de techniek van Google's Gemini.

De nieuwe, meer persoonlijke versie van Siri moest in 2024 het grote paradepaardje van Apple zijn. Tot dusver loopt dat nog niet helemaal van een leien dakje, maar Apple werkt er hard aan om dit in 2026 voor het grote publiek beschikbaar te maken. Inmiddels is duidelijk dat deze nieuwe versie van Siri gaat ‘leunen’ op de modellen van Google’s Gemini, aldus diverse bronnen.

Update 6 november 2025: ‘Apple betaalt Google $1 miljard per jaar voor dit model’ In een nieuw verslag van Bloomberg deelt Mark Gurman nieuwe details over de eerder genoemde AI‑deal tussen Apple en Google. Volgens hem staan beide partijen op het punt de overeenkomst rond te maken, met een jaarlijks prijskaartje van zo’n $1 miljard. In die deal zou Apple een aangepast Gemini‑model van Google inzetten met maar liefst 1,2 biljoen parameters voor de grote Siri‑update die gepland staat voor volgend voorjaar. Het Gemini‑model neemt vooral de functies voor samenvatten en plannen voor zijn rekening; andere Siri‑onderdelen blijven draaien op Apple’s eigen modellen. Belangrijk: het Gemini-model draait op Apple’s Private Cloud Compute‑servers, waardoor gebruikersdata bij Apple blijven en niet met Google worden gedeeld. Ter vergelijking: Apple’s huidige cloudmodel telt 150 miljard parameters en het on‑device model 3 miljard. De sprong naar 1,2 biljoen onderstreept de omvang van de vernieuwing. In de tussentijd blijft Apple wel zijn eigen modellen doorontwikkelen.

‘Google Gemini is de basis van Siri’

Apple werkt nog steeds aan de vernieuwde versie van Siri en mikt op uitrol in het voorjaar van 2026. Volgens Mark Gurman zal Siri “leunen” op Google Gemini, inclusief een AI‑gestuurde webzoekfunctie. Apple betaalt Google voor een aangepast Gemini‑model dat draait op Apple’s Private Cloud Compute-servers. Dat betekent geen Google‑services of exclusieve Gemini‑features in Siri; de Gemini‑techniek draait op de achtergrond binnen Apple’s eigen interface en privacy‑architectuur. Gurman waarschuwt wel dat succes niet gegarandeerd is en dat Siri’s reputatie hersteld moet worden.

Gemini fungeert als backend op Apple’s PCC‑servers. Apple houdt de regie over interface, toestemming en data‑scheiding; er zou geen volledige Google‑dienstintegratie in Siri zijn. Deze opzet moet Apple’s privacybelofte ondersteunen en tegelijk de kwaliteit en schaalbaarheid van generatieve functies verbeteren. Eerder werd ook al gesuggereerd dat Apple het mogelijk gaat maken om andere AI-modellen te gaan gebruiken, naast die van ChatGPT – waaronder ook Google Gemini. In iOS 26.1 is voor het eerst een aanwijzing gevonden waarin dit dat gerucht bevestigd werd.

Er spelen dus twee dingen: een achterliggend AI-model voor de vernieuwde Siri en de integratie van AI-diensten van derden in de Siri-interface. Bij dat laatste is het nu al mogelijk om dit met ChatGPT te doen en al sinds 2024 zou er gewerkt worden aan een soortgelijke integratie met Gemini. Maar Gemini zou dus ook het achterliggende model voor de nieuwe Siri zijn, waarbij alle interactie wel via Apple’s servers loopt.

iOS 27 wordt all-in op AI

De nieuwe Siri komt dus waarschijnlijk als update van iOS 26.4, maar dat is volgens Gurman slechts het begin van de bredere AI-strategie van Apple. Deze vernieuwde Siri wordt ook de basis voor het slimme display waar Apple al geruime tijd aan werkt. In iOS 27 (en alle respectievelijke updates) gaat Apple nog verder inzetten op AI. Volgens Gurman krijgen de huidige functies een update en worden er ook weer nieuwe functies geïntroduceerd.