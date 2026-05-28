Deze aanbieding maakt de Apple TV 4K ineens veel interessanter

Wil je je tv slimmer en sneller maken? Dan is dit hét moment om de Apple TV 4K te kopen. Bij Smartphonehoesjes.nl krijg je nu 20% korting met code APPLE20. Hieronder vertellen we je er meer over.

Scoor nu flinke korting op deze slimme mediaspeler

Ben je op zoek naar een eenvoudige manier om je televisie slimmer én sneller te maken? Dan is dit een goed moment om de Apple TV 4K in huis te halen. De populaire mediaspeler van Apple is momenteel met 20% korting verkrijgbaar bij Smartphonehoesjes.nl met de kortingscode APPLE20. Daarmee wordt de Apple TV 4K ineens een stuk aantrekkelijker voor iedereen die zijn kijkervaring wil upgraden. Je haalt de versie met 64GB daardoor al in huis voor €143,20 en de versie met 128GB en Ethernet-ondersteuning nu voor €159,20.

Apple TV 4K blinkt uit in snelheid en beeld

De Apple TV 4K staat bekend om zijn snelle prestaties, gebruiksvriendelijke interface en uitstekende beeldkwaliteit. Dankzij ondersteuning voor 4K-resolutie, HDR en Dolby Vision zien films, series en sportwedstrijden er haarscherp uit. Ook Dolby Atmos wordt ondersteund, waardoor je met een geschikte soundbar of speakerinstallatie geniet van indrukwekkend ruimtelijk geluid.

Wat de Apple TV 4K extra interessant maakt, is de krachtige chip die erin zit. Apps openen razendsnel en navigeren door menu’s voelt vloeiend aan. Streamen via apps als Netflix, Disney+, Videoland en YouTube gaat zonder haperingen. Daarnaast werkt het apparaat perfect samen met andere Apple-producten. Zo kun je eenvoudig content streamen vanaf je iPhone of iPad via AirPlay.

Apple TV 4K is meer dan alleen streamen

Ook gamers halen voordeel uit de Apple TV 4K. Met ondersteuning voor Apple Arcade speel je diverse games direct op je televisie. Koppel een PlayStation- of Xbox-controller en je hebt meteen een verrassend complete game-ervaring in huis.

De bediening verloopt via de vernieuwde Siri Remote, die voorzien is van een handige touchbediening en spraakbesturing. Hiermee zoek je snel naar films, series of apps zonder eindeloos te typen. Bovendien fungeert de Apple TV 4K ook als smart home-hub voor apparaten die werken met HomeKit. Handig als je slimme verlichting, camera’s of andere slimme apparaten gebruikt.

Scoor nu korting op diverse Apple-producten

Dankzij de tijdelijke korting van 20% bij Smartphonehoesjes.nl is dit een mooi moment om toe te slaan. Zeker omdat Apple-producten niet vaak flink in prijs dalen. Zoek je een snelle, toekomstbestendige mediaspeler met uitstekende beeld- en geluidskwaliteit? Dan is de Apple TV 4K absoluut het overwegen waard. Bij Smartphonehoesjes.nl krijg je met code APPLE20 ook korting op het volledige Apple-assortiment. Zo scoor je voordelig een nieuw hoesje of MagSafe-accessoire.