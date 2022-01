Personal Safety User Guide voor bezorgde gebruikers

De afgelopen tijd zijn er nogal wat verhalen opgedoken over de AirTag en hoe deze je persoonlijke veiligheid in gevaar kan brengen. Zo meldden sommige gebruikers dat ze op het nippertje konden voorkomen dat hun luxe auto werd gestolen en bleken anderen zich onveilig te voelen. AirTags worden ook op een andere manier gebruikt: een bekende vrouwelijke hacker ontdekte de locatie van een geheime Duitse overheidsdienst door gebruik te maken van AirTags. Apple reageert nu op de bezorgdheid door een ‘Personal Safety User Guide’ uit te brengen waarin de belangrijkste bezwaren aan de orde komen.



De gids legt uit wat je kunt doen als je persoonlijke veiligheid in het geding is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij stalking. Apple zegt dat de gids je in staat moet stellen om weer alles onder controle te krijgen als je bang bent dat iemand ongeoorloofd toegang heeft tot je toestel of account. Dit kan dus ook het geval zijn als iemand heeft geprobeerd in te breken op je Apple ID . Zo krijg je tips om eenmaal gegeven toegang weer in te trekken en te stoppen met het delen van je locatie en andere data.

Er zijn meerdere onderdelen, zoals het kiezen van een sterk wachtwoord en het beheren van allerlei instellingen. Je kunt bijvoorbeeld verdachte inlogpogingen blokkeren, verdachte activiteit vastleggen met een screenshot of video, stoppen met het delen van je locatie of zorgen dat je veilig bent tijdens het gebruik van een AirTag. Je kunt ook het delen van data binnen je gezin beperken en frauduleuze verzoeken tot het delen van informatie herkennen. De info is vooral bedoeld om je gerust te stellen.

De info is hier te vinden. Er is nog geen Nederlandstalige variant, dus je zult alles voorlopig in het Engels moeten lezen.