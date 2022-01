iCulture Vandaag: dit was dinsdag 25 januari 2022

Op deze dinsdag testen we de Garmin Venu 2 Plus-smartwatch, die via een omweg werkt met Siri. Is het daarmee een echte Apple Watch-concurrent of kun je het toch maar beter bij Apple’s eigen smartwatch blijven? Apple heeft vandaag ook weer een nieuwe Shot on iPhone-challenge over macrofoto’s aangekondigd. Heb jij een mooie macrofoto gemaakt? Stuur deze dan in en voor wie weet wordt je wel als winnaar uitgekozen! Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

Apps

Deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Tesla (gratis, iPhone, iOS 13.0+) - Bewaar nu je verzekeringskaart van je Tesla-verzekering in Apple Wallet.