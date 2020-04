iCulture Vandaag: dit was dinsdag 7 april 2020

We hebben vandaag weer geruchten, concepten, tips en meer voor je klaar staan. Zo lees je dat Apple’s hoofdtelefoon mogelijk tijdens de WWDC 2020 aangekondigd wordt, delen we een aantal concepten voor live widgets in iOS 14 en lees je hoe je het Wi-Fi wachtwoord kan achterhalen. Handig als je het wachtwoord kwijt bent en aan iemand wil geven. En we praten je bij over de nieuwste toestellen die later dit jaar verschijnen. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Opinie, tips en meer

Nieuws

Apps en accessoires

WhatsApp beperkt het delen van doorgestuurde berichten, waardoor je deze nog maar naar één chat tegelijk kan versturen. Ze willen hiermee nepnieuws tegengaan.

Deals

De iCulture Deals staat wederom vol met goedkope apps, games, accessoires, iTunes-kaarten en meer koopjes.

Met de Google Nest paasactie bespaar je op je smart home.

Meer vandaag

Deze apps en updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Microsoft To Do (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Je kan nu ook je todo’s uitprinten.

Google Fit: activiteitstracker (gratis, iPhone, iOS 12.0+) - Stel nieuwe doelen in voor het aantal stappen per dag.

KPN Interactieve TV (gratis, iPhone/iPad, iOS 10.0+) - Nieuwe knoppen om makkelijker door de app te navigeren.

My Vodafone (gratis, iPhone/iPad, iOS 9.0+) - Je kan nu makkelijker een Red Together Extra-abonnement afsluiten via de app.