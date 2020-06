Sinds de introductie van de donkere modus op de iPhone biedt Apple van de standaard wallpapers twee versies: een lichte en donkere variant. Dat is met de nieuwe iOS 14-wallpapers niet anders. In totaal gaat het om drie verschillende achtergronden, waarbij ronde vormen in verschillende kleuren centraal staan.



iOS 14 wallpapers

De wallpapers zijn redelijk abstract, waardoor ze passen bij de stijl van de updates van de laatste jaren. De wallpapers verschijnen standaard op je iPhone nadat je iOS 14 geïnstalleerd hebt, maar de update is alleen nog beschikbaar voor ontwikkelaars. Pas in het najaar is iOS 14 voor iedereen beschikbaar, maar hieronder vind je alvast de bijbehorende achtergronden. Helaas passen de wallpapers zich nu nog niet aan aan de donkere modus. Dat kan alleen met de versies die standaard in iOS 14 zitten.

Je kunt ze downloaden door de link aan te tikken en de afbeelding ingedrukt te houden. Kies vervolgens voor Voeg toe aan Foto’s en ga naar de Foto’s-app om deze als achtergrond in te stellen.

Oranje-blauw

Blauw-groen

Grijs

