Disney+ is korte tijd snel gegroeid: de dienst heeft nu 28,6 miljoen abonnees, terwijl er over Apple TV+ nog steeds geen cijfers zijn vrijgegeven.

28 miljoen abonnees voor Disney+

Disney heeft de fiscale cijfers van Q1 2020 gerapporteerd en daarin vertelden ze voor het eerst over de populariteit van de Disney+ streamingdienst. Er zijn nu meer dan 28 miljoen abonnees, sinds de dienst op 12 november van start ging. Nederland kon er al eerder aan snuffelen, maar die aantallen tellen nauwelijks mee in het totaal. Een schatting van Bloomberg op basis van meerdere analisten kwam uit op 20,8 miljoen. Disney doet het dus veel beter dan verwacht.



Op de eerste dag schreven zich al 10 miljoen abonnees in, daarna volgden de overige 18 miljoen. Disney profiteerde van een deal met Verizon, waar gebruikers een jaar lang gratis krijgen als ze een onbeperkte bundel hebben. Tegelijk doet Disney veel minder aan promotie van de steamingdienst dan Apple, die voor Apple TV+ alles uit de kast trekt en alle award ceremonies afloopt.

Waarschijnlijk zal Apple geen cijfers naar buiten brengen. Die worden bovendien nogal vertroebeld door het feit dat heel wat klanten een jaar gratis hebben gekregen. Pas eind van het jaar zal duidelijker zijn hoeveel mensen echt bereid zijn te betalen voor Apple TV+, al zullen we het waarschijnlijk nog steeds zonder officiële cijfers moeten doen. Tijdens de laatste kwartaalcijfers sprak Tim Cook slechts van een “rousing success”. Analisten schatten dat het ongeveer 33,6 miljoen moet zijn, maar niemand weet het zeker.

Disney verwacht dat de internationale uitrol nog meer klanten zal trekken. De dienst komt binnenkort (24 maart) beschikbaar in Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Oostenrijk, Zwitserland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Dit is eerder dan gepland. Ook gaat Disney+ op 29 maart van start in India.

Releasedata voor Mandalorian 2 en Winter Soldier

Disney heeft ook de releasedata van The Mandalorian Season 2 en andere content voor het najaar bekendgemaakt. Vanaf oktober kun je kijken naar het tweede seizoen van de hitserie, die vooral bekendheid kreeg dankzij Baby Yoda. De tv-serie zelf sprak ook veel Star Wars-fans aan. Mogelijk komen er ook spin-offs. CEO Bob Iger bevestigde min of meer dat er nog meer seizoenen aan komen en dat er een mogelijkheid is “dat bepaalde karakters hun eigen richting gaan”.

Disney heeft nog meer Star Wars-materiaal in de pijplijn, zoals een tv-serie met Rogue One’s Cassian Andor (gespeeld door Diego Luna). Ook komt er een nieuwe serie over Ewan McGregor’s Obi-Wan Kenobi. Deze serie zou geplaagd worden door productieproblemen.

Verder heeft Disney een releasedatum bekendgemaakt voor The Falcon and the Winter Soldier: deze komt in augustus. Dit zal Marvel’s eerste grote tv-serie zijn op Disney+.

WandaVision komt in december, maar er werd niets gezegd over Loki, een serie die in 2021 wordt verwacht. Tijdens de Super Bowl liet Disney enkele teasers zien voor beide series.

Zowel WandaVision als The Falcon and the Winter Soldier zijn verbonden met het Marvel Cinematic Universe. Verder komt Doctor Strange in the Multiverse of Madness uit in 2021.

