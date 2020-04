Klein team binnen Apple

De gezamenlijke oplossing komt op 1 mei beschikbaar en is in minder dan een maand tijd gemaakt door een handjevol Apple-medewerkers. Het systeem geeft notificaties als je geruime tijd in de buurt bent geweest van iemand die positief is getest. Volgens CNBC is het idee half maart ontstaan bij een klein team binnen Apple. Zij waren aan het brainstormen over manieren om het coronavirus tegen te gaan. Ze dachten dat smartphones wel eens de oplossing konden zijn. Dat er zo snel al een oplossing ontstond is “hoogst ongebruikelijk” binnen Apple, zeker omdat iedereen op afstand moest werken.



Het Apple-team: Bubble

De Apple-medewerkers werkten samen onder de codenaam Bubble en kregen daarbij steun van softwarebaas Craig Federighi en COO Jeff Williams, die bovendien de leiding geeft aan allerlei gezondheidsinitiatieven binnen Apple. Het team bestond vanaf het begin uit medewerkers van Apple’s gezondheidsdivisie, de groep voor locatiediensten en diverse software-experts. Later voegden ook twee cryptografie-experts zich bij de groep. Het gebeurde allemaal op vrijwillige basis.

De eerste oplossingen waren Bluetooth-gebaseerd en werkten op opt-in-basis. Het stuurde anonieme meldingen naar apparaten in de buurt en sloeg informatie lokaal op. Die eigenschappen zitten ook in het uiteindelijke systeem.

Een ander punt waaraan werd gewerkt, was het automatisch op de achtergrond traceren van andere apparaten, iets wat normaal niet mogelijk is. Daardoor is de veelgeprezen app uit Singapore eigenlijk niet zo praktisch: mensen moeten hun iPhone continu ontgrendeld en de app open hebben. Anders werkt het niet.

Het Google-team: Apollo

Ondertussen was Google ook al aan een eigen systeem begonnen met de codenaam Apollo. Sinds eind maart hebben de teams contact. Android VP Dave Burke kwam toen in contact met het Apple-team, maar dat mocht toen nog niet openbaar worden gemaakt. Na een videocall van Tim Cook met Google CEO Sundai Pichai besloten beide bedrijven officieel te gaan samenwerken en volgde ook de officiële aankondiging op 10 april.

Het is dus allemaal erg snel gegaan – en dat moet ook wel, want de eerste landen denken alweer aan een versoepeling van de maatregelen. Het systeem van Apple en Google zal op 1 mei beschikbaar komen en werkt op de iPhone 6s en later. Het werkt zowel op iPhone als op Android. Publieke gezondheidsorganisaties moeten vervolgens met de API (applicatieprogrammeerinterface) aan de slag om hun eigen apps te maken. Maar omdat Apple en Google veel van het technische werk hebben gedaan en de privacy hebben gewaarborgd, kan dat veel sneller verlopen.



Een lid van Apple’s interne gezondheidsteam.

Toch zullen niet alle landen er gebruik van maken. In Nederland is nog steeds onduidelijk welke app er ontwikkeld gaat worden en in het Verenigd Koninkrijk is ervoor gekozen om een eigen app te ontwikkelen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een centrale database, waarin wordt vastgelegd wie onderling contact heeft gehad. Een dergelijke oplossing zal er in Nederland waarschijnlijk niet komen, omdat experts vinden dat een centrale database ongewenst is.