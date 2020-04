Als je de iPad Pro 2020 koopt in combinatie met het Magic Keyboard, dan is deze ook gedekt met AppleCare+ . Het geldt ook voor andere iPad-toetsenborden en Apple Pencil.

AppleCare+ voor Apple Pencil en toetsenborden

Met AppleCare+ heb je verlengde garantie voor je Apple-producten. Neem je de iPad overal mee naartoe, dan kan het zin hebben om deze extra verzekering af te sluiten. Je Apple Pencil en toetsenbord(hoes) is meteen ook gedekt, zo blijkt uit informatie op de website van Apple. Dat geldt ook voor het prijzige Magic Keyboard. Bij schades geldt een eigen risico van 49 euro voor de iPad en 29 euro voor de accessoires. Als je je dus afvroeg wat de mogelijkheden zijn als je Magic Keyboard beschadigd raakt, dan biedt dit misschien wat meer zekerheid.



AppleCare+ geeft dekking voor je iPad, Apple-toetsenbord en Apple Pencil gedurende het tweede jaar. Het gaat dan om hardware-defecten. Daarnaast zijn twee incidenten gedekt, dus situaties waarbij het je eigen schuld is. Je hebt de iPad bijvoorbeeld laten vallen, waardoor het scherm is gebarsten. Of je hebt je toetsenbord te dicht bij een kaars neergezet, waardoor hij half gesmolten is.

Apple’s toelichting:

AppleCare+ is een verzekering die tot twee jaar lang recht geeft op deskundige ondersteuning en waarmee je gedekt bent tegen hardwarereparaties voor iPad, Apple Pencil en een iPad-toetsenbord van Apple, inclusief maximaal twee schadevoorvallen als gevolg van een ongelukje, met een eigen risico van € 49 per voorval voor iPad en € 29 per voorval voor Apple Pencil of een iPad-toetsenbord van Apple. De dekking gaat in op de aankoopdatum van AppleCare+.

AppleCare+ prijzen voor iPad

AppleCare+ voor iPad Pro: €139

AppleCare+ voor overige iPads: €79

AppleCare+ voor iPad geldt dus voor:

De iPad zelf

Smart Keyboard

Smart Keyboard Folio

Magic Keyboard voor iPad

Apple Pencil

Is het nodig?

Voor consumenten is AppleCare+ meestal minder interessant. De twee jaar dekking bij hardware-defecten geldt sowieso al vanwege de consumentenbescherming. Maar heb je de iPad zakelijk gekocht (wat regelmatig het geval is), dan heb je maar één jaar hardwaredekking. Bovendien kan Apple in voorkomende gevallen ook bij andere probleempjes wat coulanter zijn als je AppleCare+ hebt. Mensen die hun iPad in het buitenland hebben gekocht kunnen ook profijt hebben van Apple’s verzekering, omdat je in het tweede jaar normaal gesproken terug moet naar de winkel waar je het gekocht hebt. Dat kan lastig zijn als je een leuke online deal bij MediaMarkt Spanje had gescoord.

Je kunt AppleCare+ ook los aanschaffen, binnen 60 dagen na aankoop van je iPad. Als aankoopdatum geldt het moment waarop de iPad is verzonden en het aankoopbedrag in rekening is gebracht. Dat kan dus iets ongunstiger uitpakken, aangezien pakketjes van Apple momenteel veel langer onderweg zijn dan gebruikelijk. Heb je een iPad Pro 2018, dan zal het vaak niet meer lukken om nu nog AppleCare+ toe te voegen, tenzij je ‘m recent had aangeschaft.

Overigens opent dit ook de mogelijkheid van fraude. Heb je namelijk geen dekking en gaat je toetsenbordhoes kapot, dan zou je dit kunnen claimen op de AppleCare+ van iemand anders. Het product hoeft immers niet in je aankoophistorie bij Apple te staan; het kan ook via een andere winkel zijn gekocht.

Bekijk ook onze uitgebreidere uitleg over AppleCare+.