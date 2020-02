‘Apple werkt aan eigen antennes voor 5G iPhone 12’

Apple werkt mogelijk aan een eigen antennetechnologie voor 5G, om te gebruiken in de iPhone 12. Meerdere bronnen hebben de afgelopen 24 uur onthullingen gedaan over de materialen en leveranciers die bij de componenten voor 5G betrokken zijn.

Zo beweert analist Ming-Chi Kuo dat nog niet alles definitief is en dat er achter de schermen nog onenigheid is over welke fabrikant bepaalde onderdelen zal leveren. Een ander rapport beweert dat Apple met Qualcomm in zee gaat voor een op maat gemaakt design van de antenne. Volgens anonieme bronnen van Fast Company zou Apple echter nee hebben gezegd tegen het antennedesign van Qualcomm’s QTM 525 mmWave-antenne en Qualcomm’s X55 modem, omdat het niet goed past bij de ontwerpplannen voor de iPhone 12 zelf. Apple zou daarom werken aan een eigen antennedesign, dat afwijkt van de QTM 525. Dat zou echter onlogisch zijn, omdat Apple in 2019 nog uitgebreid in het nieuws was vanwege de deal die ze na jarenlang juridisch getrouwtrek met Qualcomm hadden gesloten, voor een licentie op de modems en antennes voor 5G.



Fast Company beweert dat er ondertussen wat wrijving tussen Apple en Qualcomm is ontstaan. Apple zou vinden dat ze door de mangel gehaald worden met royalties, ondanks de deal die ze zelf hebben gesloten. Vandaar dat ze zouden proberen om het aantal Qualcomm-onderdelen in de iPhone 12 te verminderen.

Ming-Chi Kuo beweert echter iets anders. Hij denkt dat het nog niet zo zeker is wie de antenne gaat maken. Kuo dacht aanvankelijk dat Broadcom en Avago de antenne zouden ontwerpen en dat Win Semi voor de productie verantwoordelijk was. Maar nu heeft Kuo dat bijgesteld: hij denkt dat Qorvo en Skyworks onderdelen zullen leveren voor de antenne, terwijl de rol van Broadcom een stuk kleiner wordt.

Kuo zegt verder dat de 5G iPhone 12 een ‘2×2 uplink’-design krijgt, al is nog niet helemaal duidelijk wat hij daarmee bedoelt. Zeker is in ieder geval dat het interne en externe design nog niet helemaal vaststaat. Want ook Fast Company houdt de mogelijkheid open dat Apple uiteindelijk toch helemaal voor Qualcomm’s oplossing kiest, inclusief antenne.

Er zijn al langere tijd geruchten dat Apple met een eigen team werkt aan een 5G-modem, onder leiding van topman Johny Srouji. Dat bleek onder andere uit vacatures en het in dienst treden van specialisten. Als werkplek werd daarbij San Diego genoemd, toevallig ook de stad waar Qualcomm is gevestigd. Apple kocht Intel’s modem-tak in de zomer van 2019 met onder andere een flink pakket patenten die met 3G, 4G en 5G te maken hebben. Volgens geruchten zou Apple in 2022 voor het eerst een eigen modem op de markt willen brengen, voor gebruik in de iPhone en iPad.