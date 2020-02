Apple Edge Cache

Stel dat iedereen bij jou in de buurt naar die ene nieuwe film op Apple TV+ wil kijken. Normaal moet het dan van de dichtstbijzijnde Apple-server worden gestreamd en wordt het beschikbaar gesteld via Akamai, of een van de andere contentdistributiediensten die Apple gebruikt. Apple Edge Cache moet dat gaan verbeteren, door internetproviders in te schakelen. Die providers moeten zich er wel speciaal voor aanmerken, want het werkt alleen via partners.



Cloudflare is een bekende aanbieder van dergelijke edge cache-diensten. Apple wil voor Apple Edge Cache de bestaande ISP-netwerken en -servers gebruiken. De content kan dan alvast op een server bij de ISP worden klaargezet, zodat het snel gestreamd kan worden. Dit staat bekend als edge caching. Het is sneller en betrouwbaarder en de latency ligt een stuk lager. Netflix en Amazon gebruiken het al voor het aanleveren van content en nu stapt ook Apple erin. Een nieuwe webpagina die sinds deze week flink is uitgebreid, beschrijft de mogelijkheden:

Your customers deserve the best content delivery experience possible. Apple Edge Cache (AEC) is Apple supplied and managed hardware for deployment within our ISP partners networks to deliver certain Apple content directly to our shared customers.

Apple levert dus de hardware, dat vervolgens bij de internetprovider komt te staan. Er is minder infrastructuur nodig om dezelfde groep gebruikers te bedienen. Providers die mee willen doen moeten minimaal 25 Gbps Apple-dataverkeer aan kunnen tijdens piekmomenten. Het netwerk moet ook ten dienste staan van de eindgebruiker en niet zozeer de netwerkbeheerder. Apple beheert de apparatuur en verbindt deze met Apple Edge Cache via 100 GE of meerdere 10 GE-verbindingen.