iCulture Vandaag: dit was vrijdag 14 februari 2020

Wat gebeurde er op Apple-gebied op vrijdag 14 februari 2020? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Op deze Valentijnsdag zetten we de beste apps voor een romantische dag voor je op een rij. Misschien heb je er vandaag geen tijd voor gehad, maar wil je het dit weekend goed maken: wij zijn er voor je. En nu we er toch zijn: je kan met deze 33 tips de batterijduur van je Apple Watch verlengen, want alle kleine beetjes helpen! Dat en meer in deze nieuwe iCulture Vandaag!



Opinie, tips en meer

Nieuws

Apple heeft Quick Look met AR verbeterd, waardoor je in augmented reality direct de koopknop en andere acties kunt gebruiken. Winkels moeten het wel ondersteunen.

De documentaireserie Visible: Out on Television is nu op Apple TV+. In de docu serie komen meerdere bekende mensen aan het woord over de LGBTQ-community.

Apps en accessoires

De Linksys Velop-routers krijgen HomeKit-support, maar nu nog niet. Maar gelukkig hoef je niet lang meer te wachten.

Het is Valentijnsdag en met deze apps maak je er nog een romantische dag – of nacht – van.

Deals

De iCulture Deals staat wederom vol met goedkope apps, games, accessoires, iTunes-kaarten en meer koopjes.

Meer vandaag

Deze apps en updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Telegram Messenger (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 9.0+) - Vernieuwde profielpagina’s, snelle mediaweergave en mensen in de buurt zoeken.