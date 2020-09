Slimme ontwikkelaars vragen om een App Store-review als je blij bent

Heb je net je salaris binnen? Dan is dat het beste moment voor jouw banken-app om feedback te vragen. Je bent namelijk in een goede stemming en de kans op een goede waardering is hoger. Volgens de Financial Times kunnen appontwikkelaars met slimme timing de App Store-waarderingen manipuleren.

Beoordeling vragen als je blij bent

Er zijn apps die meteen na installatie om een App Store-beoordeling vragen. Kleine kans dat je op zo’n moment al geneigd bent om een positieve mening te geven – of om überhaupt een mening te hebben. Er zijn ook apps die je op het moment dat je iets ingewikkelds aan het doen bent (een bestelling plaatsen, inchecken voor een vliegreis) opeens een pop-up tonen of je alsjeblieft een review voor de App Store wilt schrijven. Ook dat is niet het meest beste moment qua timing. Er zijn ontwikkelaars die het slimmer aanpakken, met wat kennis van de gedragspsychologie. De pop-ups voor waarderingen verschijnen nét nadat je een topscore hebt gehaald, of je een flink bedrag hebt ontvangen.



De truc is om een pop-up te tonen op het moment dat je in een positieve stemming bent, omdat dan de kans het grootst is om 5 sterren te ontvangen. Zo zou je in een sportapp om een waardering kunnen vragen op het moment dat jouw favoriete team heeft gewonnen. Is het manipulatie? Of gewoon slim inspelen op de situatie? Illegaal is het in ieder geval niet.

Een van de meest simpele trucs is om gebruikers te vragen of ze een app leuk vinden. Klikt een gebruiker op ‘Nee’, dan word je naar een algemeen feedbackformulier gestuurd waar je je klacht kwijt kunt, zonder dat het consequenties voor de App Store-rating heeft. Bij het antwoord ‘Ja’ krijg je de officiële Apple Store pop-up te zien.

Apple probeert al vanaf het begin van de App Store fraude met beoordelingen te voorkomen. Bedrijven kunnen 5-sterrenwaarderingen kopen en er zijn download bots die zorgen dat apps flink stijgen in de ranglijsten. Dat mag niet volgens de regels; vandaar dat de nieuwe trucs een stuk geraffineerder zijn. Met machine learning is te bepalen wanneer een gebruiker meer geneigd is om een positieve review te geven. Je vraagt het niet nadat iemand een treurig nieuwsverhaal heeft gelezen, of nadat een app meerdere foutmeldingen heeft getoond.

Volgens consultant Brian Levine zijn er onder de grote bedrijven maar weinig partijen te vinden, die het niet doen. Dat komt omdat de concurrentie onder apps enorm is, waardoor sterrenwaarderingen steeds belangrijker worden. Gebruikers vertrouwen een app met minder dan 4 sterren niet meer. Bijkomend voordeel: niet alleen de ontwikkelaar krijgt meer downloads, maar Apple krijgt ook meer commissie.

Sinds iOS 11 hebben ontwikkelaars de mogelijkheid om een pop-up te tonen, om een App Store-review te vragen. Dit bleek een succes, want apps kregen opeens veel meer beoordelingen. Voorheen moesten gebruikers op eigen initiatief naar de App Store gaan om een app te waarderen en dat gebeurde vooral als ze iets te klagen hadden. Apple’s huidige systeem is echter niet waterdicht en biedt allerlei mogelijkheden om alleen de blije fans uit te nodigen een beoordeling te geven. Zo vragen videoconferentie-apps soms hoe de kwaliteit van je gesprek was. Alleen tevreden gebruikers krijgen vervolgens een pop-up om een App Store-waardering te geven.

Apple probeert te voorkomen dat ontwikkelaars aansturen op een positieve waardering. Navraag door de Financial Times leverde niet veel op, behalve dan dat Apple erop toeziet dat de regels worden nageleefd. Wie ze overtreedt dreigt uit het Apple Developer Program te worden gegooid. Maar in dit geval kan Apple er niet veel aan doen.

Google’s systeem verbood tot nu toe in-app reviews. Bij Android liggen de waarderingen voor apps meestal wat lager. Sinds 5 augustus is Android ook overgestapt op het systeem om binnen de app reviews te geven en zowaar… ook daar gingen de waarderingen in een week tijd spectaculair omhoog.