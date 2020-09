EyeDrive en Ulysses voor het verzamelen van kaartmateriaal

Apple rijdt al een tijdje rond met auto’s, voorzien van geavanceerde sensoren. Daarmee wordt kaartmateriaal voor Apple Maps verzameld. Het gaat om witte Subaru Impreza’s, die intern ‘Ulysses’ worden genoemd. Ze maken deel uit van het 3D Vision-team binnen Apple, dat tot doel heeft om de wereld in 3D in kaart te brengen. De Impreza’s zijn voorzien van allerlei hardware, zoals hoge resolutie-camera’s met Zeiss-lenzen, LiDAR-scanners en meer. Een aangesloten Mac Pro uit 2013 verzamelt en verwerkt alle data in realtime.



Het EyeDrive-systeem op de iPad regelt waar de chauffeur naartoe moet rijden en wordt ook gebruikt om de verzamelde data te beheren. Binnenin vind je ook vier SSD’s van elk 4 terabyte, die ongeveer een week aan beeldmateriaal kunnen bevatten. Vervolgens stuurt Apple een koerier op pad om de SSD’s zo snel mogelijk te vervangen en het opgenomen beeldmateriaal snel op kantoor te krijgen.

Ulysses vs Tyche (the two vehicle hardware configs) pic.twitter.com/afSHRtlJM7 — andrey (@YRH04E) August 4, 2020

TycheEach: Apple’s zelfrijdende auto’s

Apple heeft ook zelfrijdende auto’s op de weg, maar die zul je alleen in Californië zien. Het gaat om Lexus-modellen, die ook zijn omgebouwd en voorzien van eigen hardware.

De Ulysses-auto’s zijn echter interessanter, omdat je ze zelf op de weg kunt zien in België en Nederland. De auto’s staan op naam van een ander bedrijf, zodat niet duidelijk is wie de werkelijke eigenaar is. Toch staat er op de auto’s vaak een herkenbare tekst dat het om Apple Kaarten gaat. De Subaru Impreza’s worden bestuurd door een chauffeur. Daarnaast is er een bijrijder die het EyeDrive-systeem bedient. Er gelden nauwkeurige instructies hoe de data verzameld moet worden.

Zo moet het team ‘s ochtends op pad gaan, als de zon 30 graden boven de horizon staat. Het werk is gedaan als de zon onder de 30 graden zakt. Dit heeft te maken met de werking van de LiDAR-sensoren. Verder moeten de beelden bij perfecte weersomstandigheden worden gemaakt, om te zorgen dat de beelden consistent zijn. En om onnodig werk te voorkomen moet de apparatuur voor vertrek geïnspecteerd worden.

Wegen die al zijn vastgelegd worden groen gemarkeerd. De bijrijder noteert als een weg niet toegankelijk is, omdat er bijvoorbeeld wegwerkzaamheden zijn of omdat het gaat om een privéweg. Aan het eind van de werkdag wordt alles opgeslagen en geïnspecteerd. De medewerkers sturen de data meteen naar Apple, waar het gebruikt wordt voor functies zoals Look Around en de 3D-weergave in kaarten.