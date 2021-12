iCulture Vandaag: dit was woensdag 1 december 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op woensdag 1 december 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Het is december en dat betekent dat de Indie App Santa 2021 adventskalender klaarstaat. Iedere dag ontvang je gratis games en apps. Verder in het nieuws: driekwart van de Nederlanders heeft slimme apparaten in huis. Jij ook? Ook voor België is er nieuws: Telenet klanten zullen blij zijn dat Telenet start met de 5G uitrol! Dat en nog veel meer in deze iCulture Vandaag!

​ Dit is alles wat we weten over de iPhone SE 2022.

In de nieuwe beta van WhatsApp kun je het posten van de WhatsApp Status ongedaan maken.

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Philips Hue (gratis, iPhone/iPad, iOS 13.0+) - Laat nu ook je lampen flikkeren als je ingestelde timer afloopt.

Reddit (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 13.0+) - Vijf nieuwe live-functies. Zo kun je nu zien wanneer iemand aan het typen is.