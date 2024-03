Geen gesnurk van je partner horen: deze Anker oordoppen helpen je erbij

Anker heeft iets nieuws voor mensen die het prettig vinden om in stilte of juist met wat achtergrondgeluid te slapen. De Anker Soundcore Sleep A20 draag je tijdens het slapen en gaan langer mee dan de voorgangers.

Misschien maakt je partner wel geluid bij het slapen of is er juist te veel stilte: voor beide situaties heeft Anker een oplossing. Tegenwoordig is active noise cancelling helemaal in, maar deze nieuwe ‘slaap oortjes’ hebben dat niet. De fabrikant heeft daar iets op bedacht.

Anker Soundcore Sleep A20 zonder noise cancelling, mét geluidsisolatie

Als een hoofddoel van je oordoppen het wegmoffelen van omgevingsgeluid is, zou je denken dat actieve ruisonderdrukking de oplossing is. Toch bieden deze oortjes alleen passieve ruisonderdrukking, wat eigenlijk gewoon betekent dat het materiaal geluid tegenhoudt in plaats van microfoons met antigeluid. Anker noemt dit “Twin-Seal eartips” en dat zou drie keer zoveel geluid moeten tegenhouden dan gewone siliconen oordoppen. Mocht je toch nog geluid horen, dan kun je wel zelf achtergrondgeluid laten afspelen wat alleen jij kunt horen.

Een voordeel van het weglaten van actieve ruisonderdrukking is dat de batterij langer meegaat. Met 14 uur moet je met gemak de nacht doorkomen, maar daarna moet je dus wel opladen. Hiervoor gebruik je de oplaadcase, net als bij AirPods. De totale batterijduur komt dan neer op 80 uur, maar dat geldt alleen als je geen geluid afspeelt. Doe je dat wel, dan gaat de batterij 10 uur mee, maar dat is vaak alsnog voldoende. Er zit een wekkerfunctie in waarmee je je partner niet stoort, al zal dat de batterijduur niet merkbaar beïnvloeden.

Het ontwerp is vrij klein en dat maakt de Soundcore Sleep A20 geschikt voor mensen die op hun zij slapen. Dat maakt het tegelijkertijd wel lastig als je de oordoppen kwijtraakt tussen de lakens. Daar is iets op bedacht. Net als met Zoek mijn AirPods kun je een geluid laten afspelen om ze op die manier terug te vinden. Te zien aan de marketingpagina van Anker is het niet bedoeld om de oortjes in bijvoorbeeld het vliegtuig te dragen. Daarvoor zijn oordoppen met actieve ruisonderdrukking wellicht toch meer geschikt.

Binnenkort te koop

De Soundcore Sleep A20 werd aangekondigd in het kader van Wereld Slaapdag (15 maart), maar je kunt ze nog niet kopen. Vanaf 16 april kun je via Kickstarter vooruitbestellen en vanaf 20 mei kun je ook terecht bij winkels als Amazon. De adviesprijs is $149,99 hoewel je via Kickstarter $89,99 betaalt.

Of het product zal aanslaan, moet nog blijken. Het is weliswaar een opvolger van de Sleep A10, maar vorig jaar stopte Bose nog met een soortgelijk product. Tegenover The Verge zei Bose toen dat de verkoopcijfers tegenvielen.