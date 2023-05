Zoek je nog een cadeautje voor moederdag , of wil je jezelf verwennen met iets nieuws? Dan is deze Anker MagGo Phone Grip een origineel accessoire. Deze had je vast nog niet!

Anker MagGo Phone Grip

De MagGo 620 Phone Grip is een nogal veelzijdig accessoire. Hij is te gebruiken als een soort Popsocket-grip, zodat je tijdens het maken van selfies zeker weet dat de iPhone niet uit je vingers glipt. Maar je kunt dit magnetische accessoire ook aan een sporttoestel vastmaken, zodat je tijdens het doen van een Fitness+ workout goed de instructeur kunt zien. Een ander idee is om het accessoire op de koelkast of op een ijzeren rek vast te plakken, zodat je het scherm kunt aflezen als je koffie staat te drinken.



Anker denkt dat de MagGo Phone Grip vooral handig is tijdens workouts en het aflezen van recepten in de keuken. Hij is geschikt voor stangen met een diameter van 4,3 tot 4,8 cm en is te roteren . Het gaat om een officieel MagSafe-accessoire waarbij de ‘MagSafe-tax’ is meegenomen in de prijs: €23 betaal je bij Amazon

Je kunt de band ook oprollen en als stand gebruiken tijdens het kijken van een videofilmpje. Of desnoods om je pols doen, al is de band daar volgens de fabrikant daar niet voor bedoeld. We weten ook niet of de magneetsluiting wel sterk genoeg is om wilde fietsritten te overleven. De band is zweetbestendig en wasbaar.

Maar in eerste instantie is de MagGo 620 bedoeld als handgreep achterop de telefoon. Hiervoor heb je uiteraard een iPhone 12 of nieuwer nodig. Anker bracht eerde al de MagGo 610 Phone Grip uit (voor €15,99), die eruit ziet als een magnetische ring en wat meer concurreert met de Belkin-grip voor iPhone.

Bekijken bij Amazon