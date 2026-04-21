Bijna iedereen heeft wel een smart-tv in zijn woonkamer staan. Zo'n apparaat verzamelt meer data dan je zou verwachten. Hoe steek je daar een stokje voor?

Heb jij een smart-tv van LG, Samsung of een andere grote fabrikant? Dan is de kans groot dat je tv gegevens over je kijkgedrag verzamelt. Deze informatie wordt soms gedeeld met andere partijen – iets waarop je vast niet zit te wachten.

Waarom kijkt je smart-tv mee?

Moderne televisies zijn in feite computers met een internetverbinding. Om aanbevelingen te doen en om apps soepel te laten werken, verzamelen ze data over je gebruik. Een belangrijke techniek daarbij is Automatic Content Recognition (ACR). Daarmee kan je tv herkennen wat er op het scherm verschijnt, ongeacht of dat via een app, HDMI-bron of live tv is.

Die informatie wordt vaak gedeeld met fabrikanten of advertentiepartners. Op basis daarvan krijg je bijvoorbeeld suggesties te zien of worden advertenties afgestemd op jouw kijkgedrag. Handig, maar het betekent ook dat je kijkgeschiedenis verder gaat dan alleen de streamingdienst die je gebruikt.

Zo schakel je dit uit

Wil je niet dat je tv je kijkgedrag gebruikt voor reclame of analyses? Duik dan in de instellingen en schakel opties uit als kijkgegevens delen, gebruiksgegevens, interessegebaseerde advertenties, personalisatie of automatische inhoudsherkenning (ACR). Fabrikanten gebruiken daar verschillende namen voor, maar meestal vind je deze opties onder Privacy, Algemeen, Voorwaarden of Gebruikerservaring.

Loop ook de privacykeuzes na die je eerder tijdens de installatie misschien iets te snel hebt geaccepteerd. Die kun je doorgaans later nog aanpassen. Zet waar mogelijk ook gepersonaliseerde advertenties uit.

Privacy is beter geregeld op Apple TV

Gebruik je een Apple TV 4K, dan zit je qua privacy meestal een stuk beter dan met de standaard smart-tv-software van je televisie. Apple stelt privacy al jaren centraal, en dat merk je ook in tvOS: er wordt zorgvuldiger met je kijkgedrag omgegaan dan bij veel andere smart-tv’s.

Dat betekent niet dat er helemaal geen data wordt verzameld, maar Apple koppelt deze informatie minder direct aan jou als persoon. Bovendien kun je in de instellingen eenvoudig zaken als het delen van je kijkgeschiedenis of het gebruik van data voor betere aanbevelingen uitzetten. Ook app-tracking is te beperken via de bekende optie Vraag app om niet te tracken.

Een bijkomend voordeel is dat je de ‘slimme’ functies van je televisie grotendeels kunt omzeilen. Kijk je vooral via de Apple TV en laat je je smart-tv zelf offline? Dan beperk je automatisch hoeveel data de tv-fabrikant over jou kan verzamelen. Eerder schreven we ook al een opiniestuk over waarom de Apple TV 4K wat ons betreft een must-have is voor iedereen met een televisie.

