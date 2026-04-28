EU komt vanaf 2027 met grote verandering voor smartphones (die Apple slim omzeilt)

Overal lees je dat de EU vanaf 2027 een wet gaat introduceren die ervoor zorgt dat de accu’s in smartphones vervangen moeten kunnen worden. Wij vertellen je waarom dat niet helemaal klopt en wat Apple’s aanpak is.

Vanaf 2027 geldt een nieuwe Europese wetgeving rondom de accu’s van smartphones. Om elektronisch afval tegen te gaan, komen er strengere regels die ervoor moeten zorgen dat de batterijen langer meegaan of gemakkelijk te vervangen zijn.

In de media wordt dit enorm opgeblazen. Je zou haast denken dat de iPhone binnenkort een klepje aan de achterkant krijgt waar je de accu kunt vervangen. Dat is echter absoluut niet het geval. Die strengere regels komen er echt, maar voor Apple gaat er niks veranderen. Dit is waarom.

Nieuwe regels van de EU

De EU wil met de nieuwe wetgeving vooral ervoor zorgen dat apparaten langer gebruikt kunnen worden en dat elektronisch afval verminderd wordt. Naast het feit dat het ‘gemakkelijker’ moet worden om de batterij te vervangen, zijn er duidelijke regels voor slijtage van accu’s. Concreet geldt het volgende:

Na 500 laadcycli moet een accu nog 83 procent van zijn oorspronkelijke capaciteit hebben.

In totaal moet een accu minstens 1000 volledige laadcycli bereiken.

Na deze 1000 laadcycli mag de capaciteit niet onder 80 procent van de oorspronkelijke capaciteit dalen.

Een laadcyclus betekent dat je de complete accucapaciteit één keer hebt gebruikt, maakt niet of in een keer of na meerdere gedeelte oplaadbeurten. Deze regels zorgen ervoor dat apparaten voor een aantal jaren probleemloos gebruikt kunnen worden, zonder dat accu voortijdig slechte prestaties levert.

Daarnaast eist de EU dat apparaten met een vast ingebouwde accu extra robuust en beschermd zijn. Zo moeten ze stofdicht zijn en het minstens 30 minuten op 1 meter diepte in water volhouden (dompeldicht). Dat moet ervoor zorgen dat de batterij minder snel slijt door invloeden van buiten.

Deze weg kiest Apple

Voor Apple is het dus vrij duidelijk welke weg het moet kiezen. Het bedrijf gebruikt al jaren vast ingebouwde batterijen en combineert dit met maatregelen om de accu zo lang mogelijk mee te laten gaan. Functies als geoptimaliseerd opladen evenals lange software-ondersteuning moeten ervoor zorgen dat accu’s minder snel slijten. Ook is het door Apple’s reparatie-initiatief prima mogelijk om een iPhone-batterij thuis te vervangen – de gereedschappen daarvoor krijg je gratis toegestuurd.

Alle iPhones vanaf de 15-serie voldoen bovendien al aan de eis dat de accu na 1000 laadcycli nog 80 procent capaciteit moet hebben. Ook zijn alle huidige iPhones zowel stof- als dompeldicht en vervullen dus alle EU-eisen. Een overstap naar nóg gemakkelijker te vervangen accu’s is dus niet noodzakelijk.

Nee, geen vervangbare accu dus!

Kortom: het nieuws dat alle smartphones binnenkort een zelf te vervangen accu moeten krijgen, klopt niet. De EU heeft het niet over bepaald design dat alle fabrikanten moeten handhaven. Het is belangrijk dat smartphones en andere apparaten langer gebruikt kunnen worden. Hiervoor zijn er echter twee manieren: gemakkelijk te repareren of gebruik van onderdelen met een lange levensduur. Welke weg Apple kiest? Dat moge duidelijk zijn.