iCulture Vandaag: dit was dinsdag 11 februari 2020

Wat gebeurde er op Apple-gebied op dinsdag 11 februari 2020? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vandaag leggen we je uit waarom de iPhone SE 2 een gegarandeerd succes wordt. Hoewel het toestel groter wordt dan het origineel uit 2016, zijn er andere redenen waarom we een succes verwachten. Verder lees je handige tips om veilig te internetten op je iPhone vanwege de Safer Internet Day en staat de Belastingaangifte 2019-app al voor je klaar. Dat en meer in deze nieuwe iCulture Vandaag!



Opinie, tips en meer

Nieuws

Apps en accessoires

Met de Belastingaangifte 2019-app kun je ook dit jaar weer je aangifte versturen, mits je aan de voorwaarden voldoet.

Ben je slechtziend of heb je een ernstige visuele beperking? Met de NS Perronwijzer-app kun je eenvoudiger de reisinformatie aflezen.

Adobe Lightroom werkt nu met Split View op de iPad, zodat je een andere app naast je kunstwerkje kan houden.

Deals

Meer vandaag

Deze apps en updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

LIFX (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 12.0+) - De lijst met lampen en je ingeplande automatiseringen zijn opnieuw ontworpen.

, iOS 12.0+) - De lijst met lampen en je ingeplande automatiseringen zijn opnieuw ontworpen. Infuse 6 (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.0+) - Ondersteuning voor Dolby Atmos.

Bring! Grocery Shopping List (gratis, Watch , iOS 13.0+) - Nu ook met Apple Watch-app.

, iOS 13.0+) - Nu ook met Apple Watch-app. Spark (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 11.0+) - Je kan nu snel een eerder verzonden e-mail opnieuw versturen met Spark.