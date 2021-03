Er zijn opnieuw aanwijzingen dat Apple spoedig een nieuwe iPad Pro gaat aankondigen. Zo is er een nieuwe case opgedoken voor een onaangekondigde 11-inch iPad en komt er ook een nieuwe iPad Pro met mini-LED.

Wanneer kunnen we de iPad Pro 2021 verwachten? Het lijkt erop dat het niet lang meer gaat duren. Er gaan al maanden geruchten dat Apple dit jaar met een nieuwe iPad Pro komt, mogelijk met een mini-LED display. Maar gaat Apple zowel een 12,9- als 11-inch versie uitbrengen? Dat was lange tijd de vraag. Maar er lijkt goed nieuws te komen. Een gebruiker op Reddit stuitte in de Amerikaanse winkel Target op een nieuwe case van Speck, bedoeld voor een nieuwe 11-inch iPad.



‘Eerste hoes voor 11-inch iPad Pro 2021 opgedoken’

Het gaat om een Balance Folio-hoes voor de iPad van het bekende merk Speck. Linksonder op de hoes staat aangegeven voor welke modellen deze geschikt is. Naast de 11-inch iPad Pro van 2018 en 2020 en de iPad Air 2020 (die qua afmeting nagenoeg allemaal hetzelfde zijn), staat er ook een ‘new iPad 11-inch (2021)’ op de verpakking. Hoewel er dus niet specifiek gesproken wordt over een nieuwe 11-inch iPad Pro, lijkt het wel degelijk om een nieuwe iPad Pro te gaan. Er zijn namelijk geen geruchten dat Apple spoedig een andere iPad met het 11-inch formaat uit gaat brengen.

Dat deze hoes voor al deze modellen geschikt is, doet vermoeden dat de nieuwe iPad Pro qua formaat (nagenoeg) gelijk is aan de vorige modellen. Al eerder bleek uit schematische tekeningen van de iPad Pro 2021 dat er geen grote uiterlijke veranderingen zijn. Overigens bleek uit deze tekening dat de iPad wel ietsjes smaller en minder hoog zou worden, maar het is mogelijk dat dat voor een dergelijke hoes geen verschil maakt.

De Reddit-gebruiker laat weten dat de hoes volgens de Target-medewerker nog niet in de schappen had mogen liggen. De hoes mocht dan ook pas vanaf 6 april verkocht worden. Dit ligt in lijn met de mogelijke release, die waarschijnlijk voor eind maart gepland staat.

‘12,9-inch iPad Pro met mini-LED komt eind maart’

Die datum van eind maart wordt ook voorspeld door bronnen bij Digitimes. Bronnen uit de productieketen beweren dat Apple eind maart of begin van het tweede kwartaal een iPad Pro met mini-LED display uit gaat brengen. De Taiwanese displayfabrikant GIS gaat de capaciteit van zijn fabrieken in China uitbreiden voor nieuwe producten, waaronder dus mogelijk het mini-LED onderdeel voor deze nieuwe iPad Pro. Het zou dus in ieder geval om een 12,9-inch iPad Pro met mini-LED gaan. Dankzij deze techniek is het scherm helderder met een beter contrast.

De kans lijkt dat Apple binnenkort een event aankondigt, lijkt steeds groter te worden. Volgens de laatste geruchten is de datum van Apple’s maart 2021-event de 23e, wat zou betekenen dat Apple het event binnen nu en een week aankondigt.