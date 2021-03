Intel valt Apple aan in nageaapte campagne

Misschien ken je Justin Long nog, de acteur van de I’m a Mac-reclames. Apple maakte tientallen reclamespotjes met deze acteur, waarin hij telkens liet zien op welke punten een Mac beter was dan een PC. Zijn vaste tegenspeler was komiek John Hodgman, die als Windows-mannetje altijd een wat sullige rol had. De verrassing was dan ook groot toen dezelfde Justin Long de afgelopen dagen in vijf verschillende Intel-reclamespotjes opdook, waarin hij precies de omgekeerde boodschap verkondigde.



Onder de titel ‘Justin Gets Real’ vertelt de acteur nu waarom mensen een PC zouden moeten kopen. Erg origineel zijn ze niet, want de verhaallijn en de toon zijn gekopieerd van de vroegere Apple-spotjes. Zelfs de openingszin is in veel gevallen hetzelfde: “Hello, I’m a…” Maar deze keer is het geen Mac

De introductie van Apple Silicon moet pijnlijk zijn geweest voor Intel. Apple zette een jarenlange partner aan de kant en liet zien dat er een veel betere performance en batterijduur haalbaar is met hedendaagse chiptechniek. Intel was op dat punt wat gaan achterlopen. Uiteindelijk wil Apple alle Intel-chips in de line-up vervangen door Apple Silicon.

… maar wil nu toch Apple Silicon-chips maken

Verrassend is dan ook, dat Intel na alle kritiek op Apple toch ook in de startblokken staat om in de toekomst Apple Silicon-chips te maken. Intel CEO Pat Gelsinger ontvouwde in een presentatie de toekomstplannen van Intel, waaronder het bouwen van twee nieuwe chipfabrieken in Arizona. Intel wil een belangrijke leverancier in de Verenigde Staten en Europa worden en hoopt dat Apple dan een grote klant wordt.

Het zou betekenen dat Intel bezig gaat met de productie van Apple Silicon-chips. Momenteel worden de chips gemaakt door Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Dat geldt zowel voor Apple Silicon als voor de A-serie chips die in iPhones en iPads worden gebruikt. TSMC is Apple’s enige toeleverancier, dus er is best een kans dat Apple toehapt om de risico’s wat meer te spreiden.

Intel loopt achter

Er is dan wel een kloof te overbruggen: terwijl Apple en TSMC al bezig zijn met 5nm chipprocessen en een overstap naar krachtiger en energiezuiniger 4nm en 3nm technologie in de pijplijn hebben, heeft Intel nog moeite om de 7nm processen op orde te krijgen. Intel’s eerste 7nm chip Meteor Lake komt in het tweede kwartaal beschikbaar. Een interessant detail is dat Intel ook weer gebruik maakt van TSMC voor extra productiecapaciteit.

Wellicht was het niet zo’n verstandige zet van Intel om juist nu anti-Apple-reclames te maken. Volgens Intel gebruikt niemand een Mac om te gamen, je kunt er heel weinig externe schermen op aansluiten, er zit geen touchscreen in en het aantal poorten is ook beperkt. Het is mogelijk dat de reclamespots al in een vergevorderd stadium waren op het moment dat de top van Intel besloot om deze nieuwe investeringen ter waarde van $20 miljard te gaan doen.

Intel gaat zich met de nieuwe fabrieken vooral richten op de VS en Europa, waarbij zowel x86- als ARM- en RISC-gebaseerde chips worden geproduceerd. Intel werkt nu al samen met Amazon, Cisco, IBM en Microsoft aan het initiatief, maar hoopt dat Apple zich erbij gaat aansluiten.