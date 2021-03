De namen komen overeen met iMacs al in januari dit jaar opdoken onder de codenaam J456 en J457. Volgens Bloomberg zijn ze bedoeld als vervangers van de huidige 21,5-inch iMac en de 27-inch iMac. Beide staan voor deze lente op de nominatie om te worden vervangen. De iMac Pro werd uit het assortiment gehaald en de gewone 21,5-inch iMac is sinds kort nog maar in twee configuraties te bestellen. Je kunt niet meer kiezen voor de uitvoeringen met 512GB of 1TB SSD’s.



Bekijk ook Vooruitblik: Mac in 2021, 6 verwachtingen voor nieuwe MacBooks en desktops 2021 lijkt een belangrijk jaar voor de Mac te gaan worden. Van nieuw ontworpen MacBooks tot een gloednieuwe iMac, allemaal met Apple's eigen chips: in deze vooruitblik op de Mac in 2021 lees je wat je kan verwachten.

Volgens de verwachtingen gaat Apple heel binnenkort een vernieuwde iMac-serie aankondigen, voorzien van M1-chip en mogelijk ook met een iets ander design. Er wordt gesproken over platte zijkanten en een vlakke achterkant, in plaats van de gebogen achterkanten van de afgelopen jaren.

De iMacs krijgen dan een design dat meer lijkt op het Pro Display XDR, met smallere schermranden. De brede metalen ‘kin’ langs de onderkant van het scherm verdwijnt ook. Meest opmerkelijk is het gerucht dat Apple zou willen kiezen voor nieuwe kleuren, waaronder de pastelkleuren van de iPad Air 2020.

Ook het formaat lijkt te gaan veranderen: er wordt gesproken over een schermformaat van 23 tot 24 inch. Aanwijzingen zijn er inmiddels genoeg. Zo ontdekte een ontwikkelaar vorige week nog in crash-rapportages een onbekende iMac met ARM-processor