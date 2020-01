In de nieuwste beta van macOS Catalina 10.15.3 is iets nieuws ontdekt. Het gaat om verwijzingen naar een zogenaamde Pro Mode, wat erop wijst dat je je Mac een tijdelijke performanceboost kunt geven.

macOS Pro Mode voor extra performance

Je kunt de aanstaande Pro Mode handmatig in- en uitschakelen als gebruiker. Het zou bedoeld kunnen zijn voor MacBooks zoals de onlangs verschenen 16-inch MacBook Pro. Schakel je het in, dan zullen “apps sneller draaien, maar de batterijduur wordt minder en er kan ook meer ventilatorgeluid zijn”, aldus Apple. Ook kun je een melding krijgen dat de maximale snelheid van de ventilator tijdelijk wordt genegeerd, om te zorgen voor voldoende koeling.



Bij MacBook is het vooral belangrijk dat de accu lang meegaat, maar je hebt soms ook behoefte aan iets meer performance. Bij zo’n Pro Mode zouden de energiebesparende maatregelen tijdelijk bewust worden uitgevoerd, zodat je een bepaalde taak wat vlotter kunt uitvoeren.

Denk bijvoorbeeld aan videobewerking, waarbij het lang kan duren om het eindresultaat te exporteren. De interne ventilatoren gaan sneller draaien om oververhitting te voorkomen. De Pro Mode schakelt de volgende dag automatisch weer uit, net als bij Niet Storen het geval is.

Het is nog onduidelijk of en wanneer Apple de nieuwe Pro Mode gaat uitbrengen, maar we verwachten dat het alleen op recente MacBooks werkt die het nieuwe thermische design hebben. Voorlopig is dit alleen de 16-inch MacBook Pro van eind vorig jaar, maar er zijn inmiddels al bewijzen dat er een nieuwe MacBook aankomt.