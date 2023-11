Met de Vergrootglas-tool kun je een bepaald gedeelte van een foto uitlichten. Je kunt de grootte van de cirkel wijzigen en ook de mate van zoom. Je kreeg de tool te zien als je met de Markeringen-functie een foto bewerkte op je iPhone. Maar sinds iOS 17 is de tool spoorloos verdwenen, zonder dat het op brede schaal is opgemerkt. Verder onderzoek wekt de indruk dat er sprake is van een onbedoelde fout, want in de handleiding van iOS 17 maakt Apple nog steeds melding van het Vergrootglas. En we zouden ook geen redenen kunnen bedenken waarom Apple met de tool wilde stoppen.

Het vergrootglas zou al tijdens de beta’s van iOS 17 zijn weggehaald. Er waren wel wat mensen die erover klaagden op het Apple-forum, maar het bleef tot nu toe behoorlijk onder de radar. Eén gebruiker meldde het probleem bij Apple en liep tegen een muur van onbegrip aan: de medewerker dacht dat het om de losse Vergrootglas-app ging, waarmee je bijvoorbeeld de kleine lettertjes op een medicijnverpakking kunt ontcijferen als je een leesbril nodig hebt. Maar er is ook nog een comlpeet andere Vergrootglas-tool waarmee je foto’s kunt voorzien van een zoomcirkel, zoals op de foto hieronder. Apple’s Genius-medewerkers bleken daar niet altijd van op de hoogte, terwijl het wel uitgebreid op de website van Apple genoemd wordt.

Links de Markeringen-functie van Apple, zonder Vergrootglas-tool. Rechts een alternatieve app waarmee het wel werkt, genaamd Annotable.

Wil je alsnog een gedeelte van een foto uitlichten, dan kan dat met apps van derden, bijvoorbeeld met Annotable. De loepfunctie kost eenmalig €1,99 om te ontgrendelen.

Kende je de Markeringen-functie van Apple nog niet, dan hebben we daar een aparte tip over. Het kan handig zijn als je bepaalde onderdelen op een foto extra wil benadrukken of van tekst wilt voorzien, want die functies werken nog wel gewoon.