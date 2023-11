De nieuwe MacBook Pro 2023 is er ook in spacezwart, maar daarbij liggen vingerafdrukken op de loer. Apple heeft maatregelen genomen om dit te beperken, maar is dat genoeg?

Voor het eerst sinds jaren heeft Apple weer een nieuwe kleur voor de MacBook Pro: spacezwart. Bij de modellen met M3 Pro- en M3 Max-chips kun je naast zilver nu ook kiezen voor spacezwart. Hoewel het niet echt diepzwart is en meer neigt naar heel donkergrijs. Maar wat onze ervaring leert, is dat dergelijke donkere kleuren een magneet zijn voor vingerafdrukken. Apple is zich daar gelukkig ook bewust van en zegt hieraan te hebben gewerkt. Maar is dit voldoende om vingerafdrukken op de spacezwarte MacBook Pro te voorkomen? De eerste tests laten verbetering zien, maar zaligmakend is het niet.

Vingerafdrukken bij spacezwarte MacBook Pro

Voor wie ooit de MacBook Air in middernacht in het echt gezien heeft, zullen de vingerafdrukken bekend voor komen. Zoals je in onze review destijds al kon lezen, zie je nagenoeg elke greep die je doet terug in vingerafdrukken. Hoewel je ze makkelijk weg kan vegen, blijven ze ook telkens weer terugkomen. In hoeverre je je hieraan ergert is natuurlijk persoonlijk, maar het is zeker wel iets om rekening mee te houden.

Bij de MacBook Air in middernacht zie je al snel vingervlekken en andere viezigheid

Maar hoe erg zie je vingerafdrukken op de nieuwe MacBook Pro in spacezwart? Apple zegt daarover het volgende:

Door middel van een baanbrekend procedé is de afwerking zodanig geanodiseerd dat je veel minder last hebt van vingerafdrukken.

Apple heeft dus een speciale afwerking ontwikkeld, waardoor je minder last zou moeten krijgen van vingerafdrukken. Het belangrijke woord hier is “minder”, want je zult altijd last blijven houden van vingerafdrukken. Maar hoeveel minder is dat dan?

De eerste korte indrukken van internationale media staan inmiddels online en de resultaten wat betreft vingerafdrukken zijn wisselend. Jason Snell van Six Colors zegt dat Apple’s belofte voor minder vingerafdrukken klopt, maar dat je nog steeds vingervlekken gaat zien. Ze zijn echter een stuk minder prominent aanwezig dan bij bijvoorbeeld de middernacht MacBook Air. Ook uit de korte hands-on van XDA blijkt dat de nieuwe kleur een minder sterke magneet voor vingerafdrukken is dan bij de eerder genoemde MacBook Air.

YouTuber Matthew Moniz, die bij de speciale demoruimte aanwezig was, zegt dat de nieuwe donkere kleur nog steeds vingerafdrukken krijgt en dat hij er na langere tijd gebruik waarschijnlijk nog steeds vies uit kan zien. Bij de demoruimte was ook iemand van Apple aanwezig die de MacBooks regelmatig schoon veegde met een doekje, dus langdurige tests moeten uitwijzen hoe erg je de vingerafdrukken op de lange termijn gaat zien. Een redacteur van MobileSyrup zegt dat hij z’n best gedaan heeft om vingerafdrukken achter te laten, maar dat het hem niet gelukt is.

De eerste voorzichtige conclusie die we kunnen trekken, is dat de nieuwe afwerking zijn belofte na komt en dat vingerafdrukken veel minder prominent aanwezig lijken te zijn dan op de MacBook Air. Maar hoe het gaat zijn als de MacBook Pro niet elke keer afgenomen wordt met een microvezeldoekje, moet blijken zodra de eerste reviews online staan.

De nieuwe MacBook Pro is vanaf nu te bestellen, met de eerste leveringen op 7 november. De prijzen van de MacBook Pro eind 2023 beginnen bij €2.029,- en lopen op tot ruim €4.000,-.