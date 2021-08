In sommige situaties kan het prettig zijn om de ververssnelheid van je beeldscherm te wijzigen. Ben je bijvoorbeeld een film aan het monteren en stoort het je dat niet alles op je Mac met dezelfde refreshrate wordt getoond? Dan kan het worden gewijzigd. We vertellen je uit welke opties je kunt kiezen en hoe je het instelt.

Deze refreshrates kun je kiezen op de Mac

De 16-inch MacBook Pro en het Apple Pro Display XDR laten je kiezen uit 5 verschillende refreshrates. Deze aanpassing heeft geen effect op de framerate van het filmmateriaal dat je bewerkt, dus let daar goed op. Deze verversingsfrequenties kun je kiezen:

60 hertz

59,94 hertz

50 hertz

48 hertz

47,95 hertz

Het is de bedoeling om een refresh rate te kiezen die kan worden opgedeeld in de framerate van je filmmateriaal. Is dat materiaal 24 beelden per secondes, kies dan 48 hertz. Gebruik je een ander scherm dan het ingebouwde MacBook-scherm, dan moet je de verversingsfrequentie op een andere manier wijzigen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van de monitor.

Refresh rate van je Mac wijzigen

Heb je besloten dat je de refresh rate van je Mac wil wijzigen, dan is dat snel geregeld. Volg daarvoor deze stappen:

Open de Systeemvoorkeuren ( > Systeemvoorkeuren). Klik op Beeldschermen. Selecteer een refresh rate bij Verversing.

Vergeet na het monteren niet de refresh rate van je Mac weer te wijzigen naar 60 hertz. Zo zorg je ervoor dat de rest van je Mac weer lekker soepel oogt. Het is natuurlijk niet verplicht, maar we zeggen het voor de zekerheid.

Heb je een 16-inch MacBook Pro en zoek je nog een externe monitor? Het Pro Display XDR is nogal aan de prijs. Daarom hebben wij een gids met alternatieven voor het Pro Display XDR van Apple.