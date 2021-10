iFixit heeft de MacBook Pro 2021 uit elkaar gehaald en laat zien wat er intern is veranderd. De nieuwe MacBook is gemakkelijker te repareren, maar het toewijzen van een score is toch iets lastiger. Ook kijken we naar de 140W oplader die je bij het 16-inch model krijgt.

MacBook Pro 2021 teardown

Na de teardown van het poetsdoekje is iFixit weer serieus aan de slag gegaan. Meteen bij het openschroeven van de MacBook Pro 2021 merkte iFixit al dat de laptop gemakkelijker te repareren is. De batterij zit niet langer weggestopt onder het logic board, maar is met treklipjes makkelijk te verwijderen. Nu de volledige teardown klaar is krijgen we een beter beeld van de onderdelen en het gemak waarmee deze laptop te repareren is. De video kun je hieronder bekijken. Je ziet hoe batterij, trackpad, logic board, display, fan en speaker zijn bevestigd.



Er zijn een aantal verbeteringen qua reparaties, maar er zijn ook nog wel wat uitdagingen. Zo moet je de trackpack verwijderen om de batterij eruit te kunnen halen. Het logic board is er gemakkelijker uit te halen, maar je hebt wel speciaal gereedschap nodig voor de pentalobe-schroeven. Verder zul je bij het vervangen van het display de True Tone-functionaliteit verliezen. Touch ID vervangen kan ook niet zomaar.

De volledige teardown-video is hieronder te zien:

De MacBook Pro krijgt een reparatiescore van 4 uit 10. Bij de vorige 16-inch Intel MacBook Pro was het nog 1 uit 10, dus het gaat vooruit. iFixit weet niet zeker of laptops met modulaire componenten dezelfde performance als die van Apple kunnen leveren.

Wat de accu betreft: oudere MacBook Pro’s hadden een eigen frame voor de accu, waardoor ze gemakkelijker te installeren en te verwijderen waren. Ze zaten vast met schroeven of lipjes. Sinds 2012 wilde Apple de laptops dunner maken, waardoor de makkelijke bevestiging verdween. Tussen 2012 en 2020 plakte Apple de batterij vast aan de top case van de laptop. Dit betekende vaak dat de halve laptop bij reparaties moest worden vervangen, wat een prijzige operatie was.

140 Watt adapter

Ook interessant om te bekijken is de nieuwe 140W usb-c oplader die je bij de 16-inch MacBook Pro krijgt. Dit ziet eruit als een gewone oplader, maar het blijkt de eerste met gallium nitride (GaN). Een teardown van ChargerLAB laat alle details zien van de lader. Het gebruikt de USB-C PD 3.1 standaard dat tot 240 Watt aan kan. Apple heeft gekozen voor 140 Watt.

Gallium nitride (GaN) wordt als materiaal gebruikt voor halfgeleiders. Het produceert minder hitte en de componenten kunnen daardoor dichter op elkaar zitten. Ook kan de oplader daardoor compacter worden uitgevoerd, terwijl het nog steeds veilig te gebruiken is. Je hebt hiervoor wel een nieuwe usb-c-naar-MagSafe 3-kabel voor nodig. Normale usb-c-kabels zijn hiervoor niet geschikt.

Het is niet zo gemakkelijk om de oplader open te maken. Je moet de hardplastic behuizing openbreken om toegang te krijgen tot de interne componenten. Daarbij maak je de behuizing permanent kapot.

Nadat de oplader uit elkaar is gehaald is een redelijk stevige structuur zichtbaar. Met de hoofdmodule is met zwarte lijm vastgezet. Ook zijn er allerlei thermische onderdelen om de warmte te verspreiden en oververhitting te voorkomen.

Meer over de MacBook Pro 2021 lees je in ons overzichtsartikel. Hij ligt ook al officieel in de winkel.