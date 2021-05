Het EK Voetbal zou eigenlijk in 2020 plaatsvinden (vandaar de naam Euro 2020), maar wegens omstandigheden is het grote Europese voetbaltoernooi doorgeschoven naar 2021. Van 11 juni tot en met 11 juli kun je voor de buis zitten. De wedstrijden worden in stadions in heel Europa gespeeld. Op welke avonden moet je klaarzitten voor de beste wedstrijden van het EK? Dat is te vinden in het speelschema en die kun je vanaf je iPhone op twee manieren raadplegen: via Siri of door de wedstrijden in je agenda te zetten.

Vraag het EK speelschema aan Siri

Ook Apple is helemaal klaar voor EK 2021. Je kunt vragen over de wedstrijden stellen aan Siri, bijvoorbeeld tegen welke landen België en Nederland spelen en hoe laat de wedstrijden van Spanje, Italië en Engeland zijn. Siri heeft altijd al bovengemiddeld veel kennis van sport gehad en met het EK in aantocht laat de assistent opnieuw van zich horen.

Siri kan allerlei vragen beantwoorden over het EK, bijvoorbeeld het speelschema, maar ook de opstelling van de Rode Duivels en de Oranje-spelers. Stel gewoon de vraag waarop je antwoord wilt en de kans is groot dat Siri het weet.

Alle EURO 2020-wedstrijden in je eigen agenda

Wil je geen enkele wedstrijd missen van het EK 2021, zet dan alle wedstrijden in je agenda. Dit hoef je natuurlijk niet handmatig te doen, want het is veel handiger om je hiervoor te abonneren op een wedstrijd-agenda die al door iemand anders is gemaakt. Het grote voordeel is dat de wedstrijden en de uitslagen ook nog eens automatisch worden bijgewerkt.

Tip: maak voor het speelschema een aparte agenda, zodat je het tonen van de wedstrijden ook weer gemakkelijk kunt uitschakelen. Bovendien krijgen ze op die manier een andere kleur dan je andere afspraken.

Bekijk ook Zo kun je de agendakleuren wijzigen op iPhone, iPad en Mac Je kunt voor elke agenda op de iPhone, iPad en Mac een andere kleur instellen. Zo kun je gemakkelijk met behulp van kleuren zien of een bepaalde afspraak privé of zakelijk is. In deze tip leggen we uit hoe je per kalender een andere kleur instelt.

EK Voetbal 2021 via iPhone of iPad in je agenda zetten

In iOS kun je heel eenvoudig alle wedstrijden in je agenda zetten. De agenda staat alleen op je iPhone of iPad en zal niet gesynchroniseerd worden met je andere Apple apparaten. Neem de volgende stappen:

Open op de iPhone of iPad deze pagina: Euro 2020 Fixtures en tik op Subscribe to Calendar. Je krijgt dan een melding en door op Abonneer te tikken, wordt de agenda toegevoegd.

Alle wedstrijden staan nu in je agenda en worden automatisch bijgewerkt zodat je geen wedstrijd hoeft te missen. Wanneer de landen bekend zijn die de poulefase zijn doorgekomen of in de finales staan, wordt dit ook bijgewerkt in je agenda.

EK Voetbal 2021 in je agenda zetten op de Mac

Je kunt er ook voor kiezen om de wedstrijden via de Mac in je agenda te zetten. Je hebt dan de mogelijkheid om de agenda te synchroniseren via iCloud zodat de agenda zichtbaar is op al je Apple-apparaten. Maar de Mac-agenda geeft ook de mogelijkheid om deze agenda alleen lokaal op te slaan. Om de wedstrijden via de Mac in je agenda te zetten neem je de volgende stappen.

Open de volgende website: Euro 2020 Fixtures en klik op Subscribe to Calendar. Wanneer je de pop-up te zien krijgt, klik je op Sta toe. Nu wordt de Agenda-app geopend en zodra je op Abonneer klikt, wordt de agenda toegevoegd aan jouw agenda. Je kunt nog een aantal instellingen aanpassen. Zo kun je de locatie van de agenda instellen en aanpassen hoe vaak de agenda bijgewerkt moet worden.

Wanneer je ervoor hebt gekozen om de agenda in iCloud op te slaan, zal deze ook zichtbaar worden op je andere Apple-aparaten.

Apps om de wedstrijden in je agenda te zetten

Er zijn speciale apps waarmee je sportagenda’s en speelschema’s in je agenda kunt zetten. Wil je dit voor de Eredivisie en allerlei andere voetbalcompetities zoals de Bundesliga doen, dan is er daarvoor de app ‘Sync Eredivisie naar je Agenda’.

Een andere app is ‘Event data voor iPhone-agenda’. Deze app werkt ongeveer hetzelfde en bevat naast sportwedstrijden nog veel meer mogelijkheden. Zo kun je bijvoorbeeld de schoolvakanties of feestdagen in je agenda zetten. De app bevat evenementen en feestdagen van over de hele wereld dus de kans is groot dat er iets voor jou tussen zit. Voor het EK Voetbal 2021 werkt deze app ook prima. Voor beide apps geldt dat je voor het toevoegen van wedstrijden aan je agenda twee euro per jaar kwijt bent, wat ons betreft een heel redelijke prijs.

Je kunt ook gebruik maken van de gratis proefperiode van een maand – precies genoeg als je zuinig bent aangelegd, aangezien het EK ook precies een maand duurt.

In onderstaande laten we zien hoe je allerlei andere sportevenementen in je iPhone-agenda kunt zetten.

Bekijk ook Externe agenda's importeren op je iPhone en iPad: speelschema's, sportkalenders en meer Externe agenda's zoals speelschema's, sporttoernooien en evenementen zet je makkelijk in je iPhone-agenda. We laten vier methoden zien waarbij dat automatisch gaat en waarbij de schema's worden aangepast als er wijzigingen plaatsvinden. Handig voor Tour de France, EK Voetbal, Olympische Spelen en meer - vaak ook met uitslagen achteraf!