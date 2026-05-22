Het is natuurlijk ideaal dat je binnen een gezin niet elke app meerdere keren hoeft aan te schaffen, maar het regelen van de betalingen was lange tijd een struikelblok. Met de nieuwe betaalmogelijkheden is dat probleem nu verleden tijd.

Jarenlang kon je via Gezinsdeling aankopen delen, maar elke betaling werd automatisch van de rekening van de beheerder afgeschreven zodra iemand in het gezin iets kocht. Sinds iOS 26.4 kun je per gezinslid een eigen betaalmethode instellen, zodat uitgaven direct van de juiste rekening worden afgeschreven.

Betalingen binnen Delen met Gezin

Al sinds iOS 8 kun je met Delen met Gezin aankopen, abonnementen en andere inhoud delen met maximaal vijf gezinsleden. Daar zat echter jarenlang één duidelijk nadeel aan: zodra iemand binnen de groep iets kocht of een abonnement afsloot, werden de kosten altijd automatisch van de betaalmethode van de organisator afgeschreven. Dat kon tot scheve situaties leiden, waarbij je achteraf betaalverzoeken moest sturen om alles weer recht te trekken.

In iOS 26.4 pakt Apple dit eindelijk aan. Vanaf deze versie kunnen volwassen leden binnen een gezinsgroep hun eigen betaalmethode koppelen voor aankopen en abonnementen, terwijl het delen van aankopen gewoon blijft werken. De beheerder bepaalt nog steeds of het delen van aankopen is toegestaan, maar volwassen gezinsleden zijn niet langer volledig afhankelijk van de betaalmethode van de organisator. Zo blijft het voordeel van gedeelde aankopen bestaan, terwijl iedereen zijn eigen uitgaven direct via de eigen rekening kan laten lopen. Vooral in samengestelde gezinnen, huisdelers of situaties waarin volwassenen hun financiën gescheiden willen houden, maakt dit Delen met Gezin een stuk eerlijker en overzichtelijker.

Zo stel je een aparte betaalmethode in binnen je gezin

Om een eigen betaalmethode binnen Delen met Gezin te gebruiken, moet je deze eerst instellen. Dat doe je zo: Open de Instellingen-app. Ga naar Gezin > Delen van aankopen. Hier tik je als gezinslid (dus niet de beheerder) op Beheer betaalmethoden. Tik op Voeg betaalmethode toe om een nieuwe betaalmethode toe te voegen. Tik vervolgens op Bewerken en sleep de betaalmethoden in de gewenste volgorde. Bij aankopen krijg je nu als eerste je eigen betaalmethode te zien.

