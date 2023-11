Ontdek de beste racegames voor de iPhone, iPad en Apple TV. In deze applijst zie je welke goede racegames er zoal te vinden zijn, in heel verschillende stijlen. Van komisch tot realistisch.

De 10 beste racegames voor je iPhone en iPad

Je hebt zin om te racen op je iPhone, iPad of Apple TV? Bekijk dan onze lijst met de 10 beste racegames. van realistische games tot slapstick-achtige autootjes: er zit van alles bij. De meeste games die we hieronder noemen zijn gratis te downloaden en te spelen, maar er zitten vaak wel in-app aankopen of reclames in. Dat is niet zo vreemd, want een écht goede racegame kost veel tijd om te maken en de ontwikkelaar moet ook eten. Daarom zie je ook bij racegames steeds vaker het freemium-model: je kunt ze gratis spelen om te kijken of het iets is en soms kun je zelfs de hele game uitspelen, zonder een cent uit te geven. Maar je hebt ook racegames waarbij je tegen betaling betere of snellere auto’s krijgt. Het is maar net wat je wil. Dit zijn onze 10 beste racegames in willekeurige volgorde:

Asphalt 9: Legends

Bij racegames denken veel mensen meteen aan Asphalt. Na Asphalt 8: Airborne (ook nog steeds verkrijgbaar) is het tijd voor de opvolger. Asphalt 9 is de negende game in deze serie en biedt intense races in realistische locaties. Je kunt alleen of in multiplayer-modus rijden. In vergelijking met eerdere versies zijn de graphics en de animaties verbeterd en zijn er nieuwe omgevingen, waar je aan de slag kunt gaan met uitdagingen en stunts. Er zitten ook allerlei populaire auto’s in en de touch drive-mode is nieuw. Hiermee kun je automatisch optrekken, zodat je alleen nog maar hoeft te sturen en driften. De auto kun je naar eigen wens aanpassen.

Real Racing 3

Real Racing 3 staat vooral bekend om de realistische graphics, vandaar het woordje ‘Real’ in de naam. Je kunt kiezen uit een single player mode en een online modus. Daarnaast krijg je te maken met allerlei race-events en kunt kiezen uit diverse realistische auto’s. In Real Racing 3 kruip je achter het stuur van tientallen auto’s uit de werkelijke wereld. Je rijdt over prachtig vormgegeven racetracks. De vele gamemodes zorgen voor genoeg variatie, waaronder time trials en de Time Shift-multiplayer. Er komen ook regelmatig updates uit die nieuwe auto’s en race-evenementen toevoegen. Met meer dan 200 auto’s en 30 verschillende locaties uit de werkelijke wereld is er heel wat te kiezen.

Need For Speed: No Limits

Need for Speed kun je op bijna elk platform spelen en het is dan ook een populaire racegame. Je vindt ongeveer 30 auto’s die je kunt upgraden en aanpassen. De game is gemakkelijk te bedienen: aan de zijkant van het scherm moet je tikken om te versnellen en aan de andere kant kun je remmen. Er zitten meerdere racemodes in, die lekker kort zijn. In een paar minuten rij je een volledige race en verdient hiermee punten waarmee je nieuwe auto’s tot je beschikking krijgt of je bestaande auto’s kunt upgraden. Ook leuk: je mag in deze game roekeloos rondrijden.

CSR Racing 2

CSR Racing 2 combineert mooie graphics met straatracen in de stad. Je hoeft niet te sturen, dus het gaat erom dat je op het juiste moment wegscheurt en schakelt in een drag race. Je bedient door te tappen op het scherm. Er zijn single player-campagnes, maar ook online multiplayer-gevechten om de eerste plek. Je kunt ook lekker bezig gaan met het aanpassen van je auto: een nieuw verfje of een nieuw interieur, maar ook technische onderdelen zoals versnellingsbakken en de luchtdruk van de banden is te tweaken. Perfect als je van een ultrakorte race houdt.

Mario Kart Tour

Altijd leuk, voor spelers van alle leeftijden. In de basis is Mario Kart Tour hetzelfde als de Mario Kart-games die je van Nintendo gewend bent: bekende en minder bekende Nintendo-personages nemen het in verschillende wagentjes tegen elkaar op in races op banen die rechtstreeks uit het Mario-universum komen. Nieuw is dat er nu ook banen in zitten die gebaseerd zijn op de echte wereld, waaronder New York. Elke race bestaat uit acht spelers die met hulp van voorwerpen elkaar te snel af proberen te zijn. Lees ook onze Mario Kart Tour-review voor ervaringen en meer.

F1 Mobile Racing

De belangstelling voor de Formule 1 is dankzij Max Verstappen tot eindeloze hoogten gestegen. Wil je ook wel eens meedoen met zo’n race, dan is er F1 Mobile Racing. Je kunt je auto van de grond af opbouwen en meedoen in één van de 10 officiële Formule 1-teams. Voel de actie en race tegen Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Fernando Alonso of… Max Verstappen natuurlijk.

SUP Multiplayer Racing

In SUP Multiplayer Racing race je online tegen drie tegenstanders. Het vermaak zit hem in het omver beuken van je tegenstanders. In SUP Multiplayer Racing kun je ook eigen racebanen bouwen en delen met andere spelers. Je bouwt deze racebanen met de level editor. Als spelers op jouw racebaan stemmen win je edelstenen die te gebruiken zijn voor upgrades.

Horizon Chase 2 (Apple Arcade)

Horizon Chase 2 is een kleurrijke arcade racegame. De circuits kennen diverse landschappen zoals sneeuw-, woestijn-, en bosachtige gebieden. Elke modus kan met vrienden gespeeld worden. Zowel offline in splitscreen als online. Ook kun je ervoor kiezen of je het tegen elkaar opneemt of dat je samen tegen anderen online racet in de Wereldtour. In de garage kun je de prestaties van je auto verbeteren. Het is een vervolg op Horizon Chase die in 2015 verscheen. Die game is afgeleid van games als Out Run en Rush, en aangepast voor mobiel.

Gear.Club Stradale (Apple Arcade)

Gear.Club Stradale is de opvolger van Gear.Club – True Racing. De sportauto’s in de game zien er realistisch uit. In de game begin je een eigen raceclub in de Italiaanse regio Toscane. Je rijdt door verschillende soorten landschappen. Verder kun je een autocollectie opbouwen, werkplaatsen bouwen om je voertuigen aan te passen en deelnemen aan competities.

Motorsport Manager 4 (betaald)

Motorsport Manager 4 is een race-strategiegame. Je kiest je eigen coureurs en creëert je eigen motorsport-team. Ook valt er van alles te bouwen op je eigen hoofdkwartier. Denk aan een garage, academie, loods voor logistieke goederen, evenementenruimte en kantoor. Dus heb je altijd al een droom gehad om je eigen motorsport-team te beginnen? Dan kan dat in deze game.

Meer racegames voor iPhone en iPad

Er is nog veel meer keuze uit racegames. Daarom hebben we nog 10 extra racegames voor je genoteerd:

Top Speed: Drag & Fast Racing (Gratis, iPhone/iPad/ TV + IAP , iOS 11.0+) - Versla criminele rivalen in extreem moeilijke dragraces. Je hebt keuze uit 69 auto’s en moet 20 boeven verslaan.

+ , iOS 11.0+) - Versla criminele rivalen in extreem moeilijke dragraces. Je hebt keuze uit 69 auto’s en moet 20 boeven verslaan. Reckless Racing 3 (€2,99, iPhone/iPad + IAP , iOS 8.0+) - Een van de meest populaire racegames, met dirt races, veel trucks en auto’s en mooie graphics. Je hebt meerdere spelvarianten zoals Arcade, Drift en Career mode. Ook kun je als truck de strijd aangaan tegen auto’s en buggies. Meer dan 30 tracks, 6 locaties en 28 auto’s en trucks zijn in deze game te vinden.

, iOS 8.0+) - Een van de meest populaire racegames, met dirt races, veel trucks en auto’s en mooie graphics. Je hebt meerdere spelvarianten zoals Arcade, Drift en Career mode. Ook kun je als truck de strijd aangaan tegen auto’s en buggies. Meer dan 30 tracks, 6 locaties en 28 auto’s en trucks zijn in deze game te vinden. Dirt Bike Unchained (Gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 14.0+) - Een gesponsorde game van Red Bull en toch zitten er ook nog in-app aankopen in. In dit geval ga je racen op een dirt bike.

, iOS 14.0+) - Een gesponsorde game van Red Bull en toch zitten er ook nog in-app aankopen in. In dit geval ga je racen op een dirt bike. Hill Climb Racing (Gratis, iPhone/iPad/ TV + IAP , iOS 11.0+) - In deze cartoonachtige game moet je een heuvel op racen.

+ , iOS 11.0+) - In deze cartoonachtige game moet je een heuvel op racen. Sonic Racing (Gratis, iPhone/iPad/ TV , iOS 13.5+) - Sonic Racing is een versimpelde versie van de consolegame Team Sonic Racing, waarin je kunt racen met bekende Sonic-personages. Deze iOS-racegame verscheen in 2019 tegelijkertijd met de Apple Arcade-abonnementsdienst waarop de game te downloaden is.

, iOS 13.5+) - Sonic Racing is een versimpelde versie van de consolegame Team Sonic Racing, waarin je kunt racen met bekende Sonic-personages. Deze iOS-racegame verscheen in 2019 tegelijkertijd met de Apple Arcade-abonnementsdienst waarop de game te downloaden is. Assoluto Racing (Gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 12.0+) - Ook deze heeft indrukwekkende graphics op diverse locaties.

, iOS 12.0+) - Ook deze heeft indrukwekkende graphics op diverse locaties. Traffic Rider (Gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 12.0+) - In Traffic Rider gaat het erom nét niet geraakt te worden en acties uit te voeren die in het dagelijks leven onverantwoord zouden zijn. Je krijgt extra punten als je langs auto’s glipt en nog meer punten als je tegemoetkomend verkeer weet te ontwijken. Probeer dit niet in het echte leven!

, iOS 12.0+) - In Traffic Rider gaat het erom nét niet geraakt te worden en acties uit te voeren die in het dagelijks leven onverantwoord zouden zijn. Je krijgt extra punten als je langs auto’s glipt en nog meer punten als je tegemoetkomend verkeer weet te ontwijken. Probeer dit niet in het echte leven! Beach Buggy Racing (Gratis, iPhone/iPad/ TV + IAP , iOS 12.0+) - Deze racegame speelt zich af op het strand. Je gaat off-road door het zand racen tegen andere coureurs, elk met een eigen persoonlijkheid. Met power-ups zoals Dodgeball Frenzy, Fireball en Oil Slick kun je de anderen verslaan.

+ , iOS 12.0+) - Deze racegame speelt zich af op het strand. Je gaat off-road door het zand racen tegen andere coureurs, elk met een eigen persoonlijkheid. Met power-ups zoals Dodgeball Frenzy, Fireball en Oil Slick kun je de anderen verslaan. GRID™ Autosport (€9,99, iPhone/iPad + IAP , iOS 14.0+) - Een andere populaire racegame die op elk platform te vinden is. GRID Autosport voor iOS is een mix tussen simulatie en arcade racen met meer dan 100 auto’s en aanpasbare controls.

, iOS 14.0+) - Een andere populaire racegame die op elk platform te vinden is. GRID Autosport voor iOS is een mix tussen simulatie en arcade racen met meer dan 100 auto’s en aanpasbare controls. Highway Rider (Gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 11.0+) - Een andere game waarbij je op de motor het verkeer moet zien te ontwijken. Lijkt op Traffic Rider.