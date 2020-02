Je kunt je in iOS eenvoudig uitschrijven voor ongewenste nieuwsbrieven via de standaard Mail-app. In deze tip leggen we je uit hoe je dat doet, zodat je niet meer lastiggevallen wordt door ongewenste emails.

Nieuwsbrieven uitschrijven

Iedereen krijgt wel eens nieuwsbrieven in zijn of haar inbox die je eigenlijk niet meer wil ontvangen. Sommige nieuwsbrieven maken het zo lastig om je uit te schrijven, dat je vaak de moeite niet wil nemen om het te regelen. Met de standaard Mail-app is het heel makkelijk om je uit te schrijven voor nieuwsbrieven. Met slechts enkele tikken kun je je afmelden, waardoor je in het vervolg geen mails meer van het desbetreffende bedrijf of winkel meer krijgt. In deze tip lees je hoe je dat doet.

Uitschrijven voor nieuwsbrieven via Mail-app

Het is vrij eenvoudig om je uit te schrijven voor een nieuwsbrief via de standaard Mail-app in iOS. Het enige wat je hoeft te doen, is om een nieuwsbrief te openen waar je je voor wil uitschrijven en op de juiste knoppen te drukken:

Open de Mail-app op je iPhone of iPad. Kies de nieuwsbrief in je inbox waar je je voor wil uitschrijven. Bovenaan de mail verschijnt een banner met de tekst Dit bericht is van een mailinglijst. Tik daaronder op de blauwe tekst Meld me af. Bevestig je uitschrijving in de melding die in beeld verschijnt.

Wat de Mail-app in feite doet, is namens jou een mail sturen naar het systeem dat gebruikt wordt door de nieuwsbrief. Daarin wordt bevestigd dat jouw mailadres uit de lijst verwijderd moet worden, zodat je in het vervolg geen nieuwsbrief meer krijgt van het desbetreffende bedrijf.

Je kunt dit controleren door te kijken bij je verzonden emails. Hier vind je een mail die verstuurd is naar een ingewikkeld mailadres met een standaard tekst. Het is niet nodig om deze verzonden mail te bewaren.

Deze functie om jezelf makkelijk uit te schrijven, werkt mogelijk niet voor alle nieuwsbrieven. Het werkt bijvoorbeeld niet bij mails van LinkedIn, omdat je dit soort berichtgeving moet regelen via je profiel. In dit soort gevallen vind je onderaan de mail vaak alsnog een knop om je uit te schrijven, waarna je doorgestuurd wordt naar de website van de verzendende partij. Het is niet mogelijk om de functie uit te schakelen. Wel kan je op het kruisje tikken als blijkt dat een e-mail niet van een mailinglijst afkomstig is.

