Dit verandert er voor mensen met een Viaplay-abonnement

Heb je een Viaplay-abonnement? Dan krijg je er in 2024 toegang tot F1 TV Pro bij, zonder dat je er extra voor hoeft te betalen. Dit kost je €17,99 per maand, maar er zijn regelmatig Viaplay-aanbiedingen, waardoor je minder betaalt. Ook in 2025 en later is zou Viaplay van plan zijn om de samenwerking met F1 TV PRo voort te zetten. Daarnaast kun je via Ziggo Sport naar nog meer analyses en nabesprekingen kijken.

Bekijk ook Formule 1 gratis kijken: dit zijn je opties Kijk gratis naar de Formule 1, volledig legaal! We vertellen 8 manieren om de F1 races te volgen, zonder dat het je een cent kost.

Dit verandert er voor mensen met een F1 TV Pro-abonnement

Ben je al abonnee van F1 TV Pro en wil je dit blijven kijken? Dat kan. De dienst is nog steeds los af te sluiten, zonder dat je aan Viaplay vast zit. F1 TV Pro is bovendien iets goedkoper. Heb je voldoende aan de content van F1 TV Pro, dan ben je voor €95,99 klaar voor het hele jaar. Het commentaar wordt geleverd vanuit verschillende landen. Je kunt schakelen tussen de on board-beelden, de live track-map en het pitlane-kanaal.