Viaplay of F1 TV Pro: bij welke dienst kijk jij dit jaar de Formule 1?

Kies je voor Viaplay, of F1 TV Pro? In 2024 verandert er nog al wat! We vertellen je hoe je het goedkoopst én het meest compleet naar de Formule 1 kunt kijken! Voor sommige abonnees is het in 2024 zelfs iets gunstiger geworden, want je krijgt meer voor hetzelfde geld.

Het Formule 1-seizoen gaat eind februari van start. Op zondag 2 maart vindt in Bahrein de eerste race van het seizoen 2024 plaats, maar in de dagen voorafgaand kun je al kijken naar de trainingen en kwalificaties. Ook dit jaar heb je weer twee manieren om naar de Formule 1 te kijken: Viaplay of F1 TV Pro. Met welke dienst ben je het beste af? Misschien wel met allebei!

Waar Formule 1 kijken in 2024?

Van 21 tot en met 23 februari kun je kijken naar de testdagen op het circuit van Bahrein, waar je kunt zien welke teams het beste voor de dag komen voor het nieuwe seizoen. Daarna volgen op 29 februari de vrije trainingen. Echte fans zitten natuurlijk al ruim op tijd klaar, om geen moment te missen. Voorgaande jaren was F1 TV Pro de goedkoopste optie, maar in 2024 is alles anders. F1 TV Pro is namelijk fors duurder geworden en Viaplay heeft een wel erg aantrekkelijke troef achter de hand, die we verderop zullen bespreken.

Dit zijn momenteel de prijzen:

Op het eerste gezicht is F1 TV Pro de goedkoopste optie, zeker als je het meteen voor een heel jaar afsluit. Maar misschien is het toch niet de beste optie voor jou.

Viaplay en F1 TV Pro voor één prijs

Het mooie is dat Viaplay een deal heeft gesloten met F1 TV Pro, waardoor het in 2024 is inbegrepen bij het Viaplay-abonnement. Je kunt dus de content van beide diensten bekijken voor één prijs.

Dit is voor twee groepen mensen voordelig. Mensen die altijd een abonnement op Viaplay namen, krijgen er nu een extra dienst bij. En was je geabonneerd op beide diensten, dan ben je dit jaar een stuk goedkoper uit, want je hoeft F1 TV Pro niet meer apart af te sluiten.

Viaplay vs F1 TV Pro: wat zijn de verschillen?

Kies je voor zoveel mogelijk Formule 1-content? Of wil je zo goedkoop mogelijk kijken? Dat zal bepalen welk abonnement voor jou het beste is. Wat ook kan meespelen is de beeldkwaliteit, het aantal apparaten waarop je kunt kijken en de mogelijkheid om met meerdere mensen binnen hetzelfde gezin te kijken.

Bij Viaplay kijk je in 1080p (Full HD) in 50 beelden per seconde. Dat geldt ook voor F1 TV Pro als je hoofduitzending volgt. Kies je een ander camerastandpunt, dan gaat de resolutie omlaag naar 720p. De Formule 1 in 4K-kwaliteit kijken is er helaas niet bij. Wel is er een verschil in bitrate: vorig jaar lag die bij F1 TV Pro een stuk hoger, waardoor de beelden soepeler waren. Het is nog even afwachten of dat in 2024 ook weer zo is.

Bij Viaplay kun je de Formule 1 met twee streams tegelijk kijken via hetzelfde IP-adres. Binnen een periode van 5 uur kun je tot 5 verschillende apparaten gebruiken. Die apparaten kunnen heel verschillend zijn: apps op iPhone, iPad en Mac, maar ook smart tv’s en streamen via je Apple TV. Bij F1 TV Pro kun je ook kijken via iPhone, iPad, Mac en Apple TV en is het iets ruimer: maximaal 6 apparaten per account.

Niet meer kijken via tv-zender

Wel is er iets veranderd. Bij Viaplay kon je voorheen via een tv-kanaal naar de Formule 1 kijken. In 2024 kan dit niet meer. Je zult daarom altijd de app van Viaplay moeten gebruiken, op een van de ondersteunde apparaten. Voor mensen die technisch wat minder handig zijn, is dit vervelend, want je kunt niet even naar de juiste zender zappen. F1 TV Pro was altijd al alleen via de app te bekijken, dus hier verandert niets.

Uiteindelijk komt het erop neer wat het beste bij jou past. Wil je zo goedkoop mogelijk de Formule 1 kijken? Dan moet je F1 TV Pro hebben. Wil je of zoveel mogelijk zien? Dan is Viaplay met F1 TV Pro het beste voor jou.