De leukste apps van week 14-2020 in App Gemist

iCulture App van de Week: HLTH Ik heb zelf de neiging om steeds naar voor te leunen als ik achter de computer werk. Daar kreeg ik rugpijn van. Daarom ontwikkelde ik in 2016 een tooltje dat me waarschuwde als ik te ver naar voren leunde. Moeilijker dan gedacht! Vier jaar heeft Jordy van Kuijk eraan gewerkt: een programma om je zithouding in de gaten te houden. Ideaal als je lang moet thuiswerken en last van je rug krijgt. Jordy: Hij probeerde het algoritme te optimaliseren met machine learning, maar had te weinig trainingsdata. Het project kwam daardoor stil te staan en Jordy ging verder met zijn normale werk als freelance iOS-ontwikkelaar. Maar nu veel mensen thuis zitten heeft hij de app weer opgepakt, maar nu met een vereenvoudigde aanpak. Een week later konden vrienden en familie het al testen en omdat hun reacties positief waren brengt Jordy de app nu uit. De timing is in ieder geval perfect. HLTH is alleen op de Mac te installeren en werkt ook met de Touch Bar. Je hebt minimaal macOS 10.12 (Sierra) nodig. Downloaden is gratis!

Endless

Je zit thuis en je wilt best wel met wat andere muzikanten spelen, maar ja… dat kan niet. Endless is een app om samen muziek te maken. De app was al een tijdje beschikbaar in beta en is vanaf nu beschikbaar op iOS. Het voordeel van het feit dat de app al even bestaat, is dat er al een kleine community van gebruikers is ontstaan, die enthousiast meedoen op de speciale Discord-server die voor Endless is ingericht.

Het is niet de bedoeling om een compleet nummer te maken, maar meer om een beetje rond te hangen met andere muzikanten en samen wat te proberen. Je kunt ook voor jezelf iets maken, maar het wordt pas echt leuk als je anderen erbij betrekt. Het is simpel genoeg voor beginners, maar ook voor meer ervaren muzikanten is het interessant.

Endless is gratis maar je moet voor extra geluiden en effecten een bedrag per maand betalen. Vanwege het coronavirus heeft de fabrikant de gebruikelijke trial van 7 dagen nu verlengd naar 2 maanden. Hopelijk zit je aan het eind van die periode niet meer thuis en kun je weer lekker met je muzikale vrienden afspreken.

Krisp

Je hebt vast wel ons eerdere artikel over Krisp gelezen, de dienst waarmee je huiselijke geluiden kunt onderdrukken tijdens het videovergaderen. Nu is er ook een iOS-app, al kent die wel een aantal beperkingen.

Krisp is bedoeld voor zakelijke gesprekken. De app maakt verbinding met je videocall en blokkeert vervolgens het achtergrondgeluid, zodat je alleen nog een menselijke stem hoort. Dit gebeurt realtime, dankzij kunstmatige intelligentie. Het werkt alleen met meetings die met een linkje in je agenda staan. Niet met FaceTime en andere niet-ondersteunde meetings, omdat dit alleen via een Amerikaans of Canadees telefoonnummer via de dienst Twilio verloopt. Het kan dus zijn dat je naar de desktop moet uitwijken om de mobiele app te kunnen gebruiken.

Broadcasts

Ontwikkelaar Steve Troughton-Smith bemoeit zich op Twitter vaak met allerlei zaken, maar brengt natuurlijk ook gewoon apps uit. Zijn nieuwe app Broadcasts is universeel en zowel op de iPhone en iPad als op de Mac te installeren. In feite gaat het om een vernieuwde versie van zijn eerdere HCC Radio-app, die overigens niets te maken heeft met de Nederlandse Hobby Computer Club. Met Broadcasts kun je radiostations beluisteren. Het is gebouwd met Apple’s Catalyst, maar toch pakte Troughton-Smith het anders aan als gebruikelijk. Hij begon op de Mac en paste de app daarna aan voor de iPhone en iPad.

HCC Radio was eigenlijk een hobbyproject, waarmee je naar Ierse radiostations kon luisteren. Maar nu er zoveel nieuwe functies in zitten en je zelf je eigen radiostations en collecties kunt toevoegen, was er een nieuwe naam nodig. Broadcasts dus. Alles wordt gesynchroniseerd via iCloud. Op het weblog van de ontwikkelaar lees je meer over de ontstaansgeschiedenis.

to Stories

Maak je vaak nieuwe Instagram Stories? Dat kan nu makkelijker met de to Stories app. De app is simpel van opzet: het enige wat het doet is een extra knop in het deelmenu toevoegen, zodat je een filmpje, afbeelding of wat dan ook vanuit elke app aan je Instagram Story kan toevoegen. Je hoeft dan dus niet eerst handmatig op te slaan en de Instagram-app te openen. Dit scheelt een flinke stap, omdat je content niet meer handmatig hoeft op te slaan in je fotobibliotheek en te selecteren in de Instagram-app.

Legend of Skyfish 2 (Apple Arcade)

Nieuw bij Apple Arcade: Legend of Skyfish 2 van Crescent Moon Games en Mother Gaia Studio. In deze nieuwe actie-RPG kruip je in de huid van een jonge leerling-krijger, genaamd Little Red Hook. Honderd jaar zijn verstreken sinds deze magische bewakers het schrikbewind van Skyfish beëindigden en nu is de beschaving opnieuw in gevaar. Little Red Hook en haar meester moeten de vechtkunst leren met een gevechtsvishengel, dat zowel een wapen als een grijphaak bevat. Je kunt verschillende soorten kunstaas gebruiken om vijanden op afstand te verslaan. Ook kun je materialen verzamelen om je eigen wapens en bepantsering te maken, terwijl je speurtochten voltooit.

Stones

Ben je in tijden van corona meer met je gezondheid bezig? Of merk je juist dat je nu je vaker thuis bent slechte gewoontes ontwikkeld? Dan helpt deze app je erbij om die weer af te leren. In Stones draait alles om gezonde gewoontes. Denk aan genoeg water drinken of gezonder te eten. De app geeft ook allerlei praktische informatie over hoe gewoontes zich ontwikkelen en biedt inzicht in je statistieken. De app draagt dus een steentje bij bij het verbeteren van je leefgewoontes.

Taskful 3.0

Nog steeds niet je favoriete takenapp gevonden? Misschien is Taskful dan iets voor jou. Versie 3.0 van de app is nu beschikbaar en biedt een prachtig design en laat je op heel veel geavanceerde manieren al je todo’s beheren. Je kan subtaken toevoegen, personen toewijzen en nog veel meer. Je kan ook categorieën toevoegen, zodat al je taken overzichtelijk gegroepeerd staan. Taskful werkt met Siri en heeft ook een handige Apple Watch-app, zodat je al je todo’s altijd bij je hebt. De app werkt zelfs met HealthKit, door bijvoorbeeld een taak in te stellen om een bepaald aantal stappen per dag te lopen. De app heeft een gratis variant, maar voor meer functies moet je overstappen op Taskful Pro.

MedicatieThuis

Voor de regio Amsterdam heeft de Zuidas Apotheek een nieuwe app gemaakt. Met de MedicatieThuis-app regel je zelf je recepten en hoef je niet meer elke maand naar de apotheek om je medicatie op te halen. Via de app wordt het bij je thuisbezorgd. Alles rondom je medicatie heb je zelf in eigen hand, wat vooral in deze tijden van corona goed van pas komt voor de kwetsbare groep mensen. Voorlopig werkt de app dus alleen in de regio van Amsterdam.