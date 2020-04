De Ziggo Go-app is uitgebreid met nieuwe functies op de iPad. Zo ondersteunt Ziggo Go nu Split View en kun je een extern toetsenbord gebruiken om de app te bedienen.

Terwijl gebruikers nog steeds wachten op de Apple TV-app van Ziggo, gaat de provider wel door met het verbeteren van de Ziggo Go-app op iPhone en iPad. Op de iPad kun je nu de app gebruiken naast een andere app en er is ondersteuning toegevoegd voor AirPlay 2. Daarmee kan je eenvoudiger streamen naar televisies waarin dit standaard ingebouwd is.



Ziggo Go met Split View op iPad en meer

De Ziggo Go-app werkte al langer met Picture-in-Picture op de iPad, zodat je de stream in het hoek van het scherm kon laten spelen terwijl je een andere app gebruikt. Maar vanaf nu kun je de app ook zijdelings naast een andere app gebruiken. Zowel Split View als Slide Over wordt ondersteund. Met Slide Over roep je de app snel op door vanaf de zijkant van het iPad-scherm te vegen. De app ligt dan over een andere willekeurige app, ook als die geen multitaskingfuncties ondersteunt.

Heb je een app die dat wel ondersteunt, zoals Safari, Pages of de vele andere apps met Split View-ondersteuning, dan plaats je daar Ziggo Go simpelweg naast. In onze tip over het gebruik van Split View op de iPad lees je hoe je dat activeert.

Daarnaast werkt de app nu samen met AirPlay 2. Er zijn steeds meer televisies die standaard AirPlay 2 ondersteunen. De iPhone of iPad kan materiaal standaard naar een televisie streamen als je dat vaak in een app gebruikt. Via de Instellingen-app kan je dat instellen via Algemeen > AirPlay en Handoff. Als je dus altijd Ziggo Go streamt vanaf je iPad of iPhone naar je AirPlay 2-televisie, zul je merken dat dat dan automatisch gaat. Ook kun je de audio van de Ziggo Go-app eenvoudig naar meerdere speakers tegelijk streamen.

Tot slot kun je de app nu ook op de iPad in portretstand gebruiken. In de releasenotes meldt Ziggo verder dat de app ook kunt bedienen met een fysiek toetsenbord op je iPad, maar wij hebben nog niet kunnen ontdekken hoe dit precies werkt.

Nog geen nieuws over Apple TV-app

Helaas is er nog steeds geen nieuws over de beloofde Apple TV-app van Ziggo Go. Begin vorige maand gaf Ziggo-woordvoorder René Loman tegenover iCulture aan dat de app zich nog steeds in de testfase bevindt en er daardoor niks concreets te melden is. In een vervolgvraag geeft de woordvoerder aan dat dit zo lang duurt omdat de benodigde goedkeuring van content-partijen meer tijd in beslag neemt. Hoe lang de testfase nog gaat duren en wanneer (en of) de app nog beschikbaar komt, is nog altijd onduidelijk.