Dropbox voor de Mac gaat de synchronsiatiefuncties flink uitbreiden. In de nieuwste beta is ondersteuning toegevoegd voor het synchroniseren van onder andere je desktop.

Dropbox kennen we allemaal als de online opslagdienst waarmee je documenten kan bewaren, makkelijk kan delen met anderen en kan synchroniseren tussen je eigen apparaten. Op de Mac werkt Dropbox nauw samen met de Finder met een speciale Dropbox-map, maar 9to5Mac ontdekte in de nieuwst beta van Dropbox dat hier meer opties bij komen. Je kan binnenkort namelijk je documenten, downloads en desktop synchroniseren met Dropbox.



Dropbox laat je je desktop en meer synchroniseren

iCloud heeft al een paar jaar de functie om je bureaublad en Documenten-map te synchroniseren. Dit komt bijvoorbeeld van pas als je meerdere Macs gebruikt, al zijn de bestanden ook gewoon vanaf een iPhone of iPad te bereiken. Dropbox komt nu dus met een vergelijkbare functie. Je hebt er wel extra opslagruimte voor nodig, omdat je met de gratis versie waarschijnlijk al gauw tegen de beperkingen loopt.



Afbeelding via 9to5Mac

Dankzij deze nieuwe functie heb je dus al je documenten altijd bij je, waar je ze ook opgeslagen hebt. Je hoeft daardoor niet meer een bestand specifiek in een Dropbox-map te zetten, omdat je zowel je Documenten-map als je bureaublad als downloads kan laten synchroniseren. Behalve als synchronisatiefunctie kan je het ook zien als een soort backup, mocht er iets met je Mac mis gaan en deze moeten herstellen. Het komt ook van pas als je een nieuwe MacBook koopt.

Op dit moment is de functie in Dropbox nog alleen beschikbaar in de betaversie. Het is nog niet duidelijk wanneer de functie voor iedereen beschikbaar komt, maar het is in ieder geval iets om naar uit te kijken.