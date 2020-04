De leukste apps van week 15-2020 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



iCulture App van de Week: Watchsmith Watchsmith is een intrigerende nieuwe app, waarmee je dynamische Apple Watch-complicaties kunt maken. Je weet wel, die kleine widgets op de wijzerplaat van je Apple Watch. Het mooie is dat je elk uur van de dag je wijzerplaat van de dag met andere complicaties kunt vullen. Wij vonden het tijdens het testen van deze app echter praktischer om per dagdeel iets te kiezen. Zo kun je ‘s ochtends zorgen dat je wijzerplaat er anders uit ziet, dan ‘s avonds. Apple heeft zelf nog geen dynamische complicaties, helaas. Je zult dus een keuze moeten maken per wijzerplaat of gedurende de dag zelf naar een nadere wijzerplaat moeten vegen. Met Watchsmith hoeft dat niet meer. De app is gemaakt door ontwikkelaar David Smith. Je stelt zelf wijzerplaten samen, die gedurende de dag automatisch veranderen. Zo kun je ‘s ochtends het weerbericht en je afspraken zien en krijg je ‘s middags iets anders in beeld. Je doet dit aan de hand van tijdschema’s. Elk uur kan de app een andere complicatie laten zien, gedurende 24 uur per dag. Een paar keer per dag wisselen lijkt ons echter genoeg. Helaas heeft versie 1.0 van de app nog wel wat beperkingen. Je kunt kiezen uit de complicaties voor datum, tijd, agenda, weer, activiteiten en astronomie. Later zullen nog meer worden toegevoegd. De app is erg uitgebreid, maar er zitten wel wat betaalde functies in. Dit kost twee euro per maand of twintig euro per jaar. Met de gratis opties kun je echter al aardig uit de voeten. Watchsmith kan plotseling overbodig worden als Apple een dergelijke functie in watchOS inbouwt. Dat kan nog wel even duren, want dergelijke aanpassingen zijn waarschijnlijk te gecompliceerd om op het grote publiek los te laten. Voorlopig blijft Watchsmith dan ook vooral een app voor een niche: die kleine groep mensen die hun Apple Watch-wijzerplaat echt naar hun hand willen zetten. Het kost wel even moeite om de app te begrijpen en qua interfacedesign is het ook niet helemaal top, maar het doet wat het moet doen.

OutRun

Over privacy gesproken: OutRun pakt het op dat punt heel anders aan: deze app is volledig gericht op privacy en werkt samen met Apple’s HealthKit. Je betaalt een eenmalig bedrag en bent dan niet het product. Veel mensen gebruiken RunKeeper voor hardlopen, maar mocht je daarop uitgekeken zijn en iets zoeken dat gewoon simpel je hardlooprondjes vastlegt, dan is OutRun er voor je.

Er zitten nog niet zoveel functies in, maar dat kan de komende tijd nog gaan veranderen. Je krijgt bijvoorbeeld geen hoorbare meldingen tijdens het lopen. Wel kun je je data synchroniseren en backuppen. Er is echter geen vriendenlijst, er zijn geen advertenties en je hoeft ook niet maandelijks te betalen.

Quibi

Quibi is een Amerikaanse videodienst die deze week live ging met 50 eigen producties. Het richt zich volledig op smartphones en is bedacht door twee kopstukken uit de techwereld, waaronder Meg Whitman, de voormalige CEO van eBay en HP. Quibi staat voor ‘quick bites’. Het zijn korte filmpjes die ongeveer 5 tot 10 minuten duren. Kwaliteit staat voorop.

Elke dag worden er nieuwe filmpjes toegevoegd, zo’n 25 stuks per dag. Daarmee pakt Quibi het anders aan dan Netflix, waardoor het niet meteen concurrentie is. De filmpjes zijn in landschap- en portretmodus te bekijken door je telefoon te draaien. Er zit content in van Steven Spielberg, Guillermo del Toro, Lena Waithe en Catherine Hardwick. Ook zijn er bekende artiesten en acteurs te zien, zoals Kendall Jenner, Reese Witherspoon, Drake, Chance the Rapper, Jennifer Lopez, Kevin Hart, Tyra Banks, Steven Soderbergh, Chrissy Teigen, John Travolta en Zac Efron.

Steven Spielberg heeft een horrorserie voor Quibi gemaakt die je alleen na zonsondergang kan bekijken. Je betaalt per maand 4,99 dollar voor de versie met advertenties of 7,99 dollar zonder advertenties. Ook kun je 90 dagen proefkijken. Quibi is gelanceerd in de VS en Canada, maar je kunt de app gewoon in Nederland en België downloaden en een account aanmaken. Tot 8 juli kun je dan gratis kijken.

Service Station

Service Station is een nieuwe extensie voor de macOS Finder, waarmee je het menu kunt aanpassen als je met de rechtermuisknop klikt. Voeg je favoriete apps toe voor elk bestandstype. Je kunt ook direct vanuit de Finder scripts gebruiken. De app is gratis te downloaden.

Tuned van Facebook

De timing is misschien wat ongelukkig: nu iedereen bij z’n partner op de lip zit en misschien regelmatig een time-out zou willen, komt Facebook met een app voor koppels. Tuned is een nieuwe app waarmee je als stelletje met elkaar in contact kunt blijven. Het is bedoeld voor privé-conversaties tussen twee mensen. De app is gemaakt door NPE, een experimentele groep binnen Facebook. Je kunt je liefde op een “creatieve manier uiten” en je stemming delen met de ander. Zo weet je meteen of je partner een rothumeur heeft en je beter uit de buurt kunt blijven.

Het idee is dat je een privéfeed hebt met je partner. Misschien doe je dat al in iMessage, maar dan gaat het meestal over de boodschappen en andere praktische zaken. Tuned is meer bedoeld voor de leuke dingen in het leven. Je kunt bijvoorbeeld je Spotify-account koppelen en vervolgens muzieknummers delen. Of je geeft met kleuren aan in welke stemming je bent. Foto’s, notities en spraakmemo’s delen kan ook en er zitten stickers in voor dingen die je moeilijker onder woorden kunt brengen.

Allemaal goed en wel, maar het blijft Facebook en het bedrijf wil natuurlijk graag weten welke muziek jij leuk vindt en wat je verder nog met favoriete persoon deelt. Alles is gratis te gebruiken, dus jij bent het product. De app is momenteel alleen in de VS te downloaden, dus je moet even overschakelen naar je Amerikaanse App Store-account, of er eentje aanmaken.

Cosmicast

Cosmicast is een universele podcast-speler voor iOS, iPadOS en Mac. Het brengt het skeuomorfische design terug, maar dan in een moderne variant. Terwijl je luistert naar een podcast krijg je een platenspeler te zien met een draaiende vinyl plaat. Ook zie je de cover van de podcast.

Alle standaardfuncties zitten erin, zoals zoeken in een catalogus, abonneren, lijstjes met populaire podcasts en bladeren per categorie. Je betaalt eenmalig voor Mac, iPhone en iPad. Momenteel geldt er een introductieprijs, maar de ontwikkelaar wil uiteindelijk een tientje gaan vragen.

Bloeddruk Dagboek

De Nederlandse app Bloeddruk Dagboek is een al lagner bestaande app om je bloeddruk bij te houden. De app heeft nu een update gekregen met iOS 13-features zoals een donkere modus en een nieuwe stijl voor de edit-schermen. Het Bloeddruk Dagboek is bedoeld voor wie thuis regelmatig de bloeddruk meet met een traditionele bloeddrukmeter. Met de app kan een meting eenvoudig ingevoerd worden. Alle metingen worden gewoon op de iPhone opgeslagen, waardoor privacy maximaal is gewaarborgd. Ook kun je de metingen delen met de huisarts of specialist dankzij de export naar PDF of CSV (voor spreadsheets).

Door de visualisatie is het gemakkelijk om de metingen met de persoonlijke streefwaarden te vergelijken en zo de voortgang te controleren. Je kunt kiezen uit meerdere kleurthema’s.

Kenteken Check 5.0

Versie 5.0 van Kenteken Check is verschenen, een app waar we al eerder over hebben geschreven. In versie 5.0 kun je nu direct vanuit de app gratis en betaalde rapporten downloaden. Het is bovendien nu de enige kenteken-app met ondersteuning voor quad, trike en brommobiel. Bovendien was het al langer de enige app met kentekenplaten voor bromfiets, snorfiets en motor. Op basis van 80 eigenschappen kun je de gegevens van 14 miljoen voertuigen doorzoeken.