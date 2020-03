Dit zijn de leukste nieuwe Nederlandse apps van maart 2020

Ook in Nederland en België worden heel wat interessante apps gemaakt. In dit maandelijkse overzicht brengen we de beste Nederlandse iPhone apps bij je onder de aandacht. Het is een mooie aanvulling op onze wekelijkse rubriek App Gemist, waarin je apps van over de hele wereld vindt. De meeste apps zijn nieuw, maar soms vind je er ook eentje tussen die een flinke update heeft gekregen.



iCulture App van de Maand: 9292 Deze maand was het moment eindelijk daar: de opnieuw ontworpen 9292-app. Deze ov-app liep voorheen dramatisch achter in het ontwerp, maar maakt nu een mooie inhaalslag. Je kunt routes plannen van A naar B en precies zien hoe lang je onderweg bent. Als je liever niet met een bepaald vervoersmiddel reist kun je die uitschakelen. Voor rolstoelers is er de mogelijkheid om alleen toegankelijke stations en haltes te weergeven. Als je moet lopen kun je de route zowel voor Google Maps als Apple Kaarten opvragen. 9292 toont nog steeds reclames, maar je kunt zelf instellen of deze gepersonaliseerd zijn of niet. Afkopen kan niet. Bekijk ook 9292-app volledig vernieuwd: nieuw design en veel meer reisopties Het was een flinke tijd stil rondom de 9292-app, maar nu staat er een compleet nieuwe versie klaar. Versie 2.0 van de app is in een geheel nieuw jasje gestoken, maar heeft ook allerlei nieuwe functies. Zo kun je reizen en locaties toevoegen aan het startscherm.

NL-Alert

We kennen het NL-Alert systeem inmiddels wel. Bij noodsituaties word je direct op de hoogte gesteld via je iPhone. Het systeem moet op termijn het luchtalarm vervangen. Sinds deze maand is er ook een speciale officiële app voor NL-Alert. Deze is niet bedoeld als vervanging voor het gewone systeem, maar dient als toevoeging. Ook als je om welke reden dan ook geen echte melding krijgt moet deze app helpen.

Je kunt instellen voor welke regio of regio’s je een melding wil ontvangen. Zo ontvang je in Limburg geen melding over een aardbeving in Groningen – wel zo handig. Ben je geïnteresseerd in alle meldingen in het land, dan kun je die bekijken en zien of ze nu gelden of al verlopen zijn.

Bekijk ook Nu ook als app: Rijksoverheid brengt officiële NL-Alert app uit NL Alert is nu ook als app beschikbaar. Met de app krijg je een melding bij een alarmbericht en zie je waar er in Nederland een NL-Alert is uitgezonden. Ook geeft de app informatie wat je moet doen in noodsituaties.

Geweldige Wijk

Wil je je inzetten voor je eigen wijk, download dan Geweldige Wijk. Je kunt hier anderen helpen met hun klusjes, zoals het plakken van een fietsband. Heb je zelf hulp nodig dan kun je dat natuurlijk oproepen in de app. Ook om spullen te lenen of om gewoon iets gezelligs te doen moet je bij deze app zijn. Als er een match is kun je chatten met de ander om onderling een afspraak te maken. Misschien is een chatgesprek genoeg om je de gouden tip te geven. De app is ontwikkeld voor mensen die het minder hebben, maar iedereen kan het gebruiken. De app is nu vanwege het coronavirus gratis en in alle gemeenten te gebruiken.

Checkpoint

Met Checkpoint kun je bijhouden wie er aanwezig is en sinds hoe laat. Je kunt dit bijvoorbeeld op je werk invoeren om te checken of iedereen op tijd op kantoor is. In de app maak je een QR-code aan die anderen vervolgens scannen. Jij kunt bijhouden wie er scande en hoe laat. Eventueel kun je ook een wachtwoord instellen alvorens iemand kan inchecken. Fraude is niet aan de orde, want ook de locatie en een apparaatnummer wordt meegestuurd bij het scannen. Je kan de app bijvoorbeeld gebruiken als je een eigen evenement organiseert, al is dat nu in verband met het coronavirus natuurlijk niet mogelijk. De makers van de app maken gebruik van een Nederlandse hostingpartij voor het bewaren van je gegevens.

Tiny Rewards

Werk jij met een beloningssysteem voor je kind(eren) of denk je erover na? Probeer eens Tiny Rewards. Met deze eenvoudig ontworpen app maak je beloningskaarten die je ook in de app bijhoudt. Je kunt aangeven voor hoeveel weken je een kaart maakt en wat de eventuele beloningen zijn. Op de kaart staan rode of groene smileys zodat je in één oogopslag kunt zien hoe het ervoor staat. Met een in-app aankoop kun je kaarten voor meerdere kinderen tegelijk ontgrendelen.

Swabit

Met Swabit kun je iemand vinden om je hobby mee te delen. In deze Nederlandse app kun je zelf communities aanmaken en lid worden van andere communities. Zo krijg je altijd de juiste mensen op de juiste plek. In de groepen kun je berichten plaatsen met vragen en oproepen. Op die manier kun je ook afspraken maken om samen iets te gaan doen – zij het met anderhalve meter afstand van elkaar. De app is mooi ontworpen en op de kaartweergave zie je precies waar andere communities zijn.

Range

Range is een Nederlandse app die je waarschuwt voor politiecontroles, flitsers en andere controles op de weg. Zeker met de wijziging van de maximum snelheid komt de app goed van pas. De app is ontstaan uit een WhatsApp-groepje, waarin de deelnemers elkaar op de hoogte hielden van controles. In de app bekijk je de controles in de buurt en je kan ook zelf een melding maken. De informatie van de app wordt dan ook voornamelijk verzorgd door de gebruikers zelf.

Splitt

Ja, alweer een nieuwe betaalapp. De Splitt-app laat je, zoals de naam al zegt, makkelijker uitgaven splitten met een grote groep. Je maakt een groep aan met bijvoorbeeld je vrienden en je koppelt Splitt aan je bankrekening. Vervolgens belooft de app dat uitgaven die je in de app bijhoudt automatisch op je rekening wordt af- en bijgeschreven. Ook heeft de app een betaalfunctie, waarmee je via een QR-code kan betalen in meer dan 150 bars en restaurants in Nederland.

Politie

De app van de politie is onlangs in het nieuw gestoken. Onderin vind je nu vier knoppen voor de belangrijkste onderdelen. Daarnaast is de insteek van de app veranderd: in plaats van kennis en nieuws over alles rondom de politie, draait het nu meer om de inmenging van burgers. Je kan makkelijk een tip sturen of een melding maken, je check verkopersgegevens als je bijvoorbeeld iets koopt van Marktplaats, controleren of een product gestolen is en nog veel meer. De app wordt de komende tijd nog verder uitgebreid.

