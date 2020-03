Terwijl jij met collega's zit te videovergaderen, heeft je kind opeens de behoefte om heel hard te gaan huilen. Of misschien krijgen je huisgenoten op de achtergrond slaande ruzie over wie nu weer de Xbox mag gebruiken. Krisp filtert het er allemaal uit, zodat het lijkt alsof jij in een serene omgeving zit.

Krisp blokkeert achtergrondgeluid

Nu gezinnen massaal thuis moeten werken, heb je sneller last van elkaars herrie. Een koptelefoon helpt nog wel, maar wat doe je aan irritante achtergrondgeluiden, zoals huilende babies? De maker van Krisp heeft daar iets op verzonnen. De schuurmachine van de buurman, een blaffende hond, alles filtert Krisp weg. We hebben het zelf geprobeerd door op de achtergrond flink wat herrie te maken en inderdaad: geen achtergrondherrie meer! Een invite vind je hier.



Krisp maakt daarbij gebruik van kunstmatige intelligentie. Het werkt met meer dan 800 tools samen en de tool is momenteel populairder dan ooit. Met een gebruikersgroei van 600% in slechts één week tijd weten de makers dat ze iets hebben gemaakt waar grote behoefte aan is.

Omdat het zo goed gaat, geven de makers je iets extra: je krijgt het komende halfjaar 120 minuten gratis noise cancelling per week. Daarna moet je betalen, maar ook daarop geeft Krisp nu 30 procent korting. Studenten, docenten, medisch personeel en overheden krijgen de dienst helemaal gratis.

Ook proberen? Krisp vind je hier.