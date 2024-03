App Gemist maart 2024: Spatialify, App Lock en meer

App Lock

Met App Lock kunt je elke app verbergen op het beginscherm van de iPhone. iOS biedt ontwikkelaarstools om apps te vergrendelen met Face ID of Touch ID. Niet elke app heeft deze optie. Met App Lock kan dat wel: hiermee kun je elke app op je iPhone en iPad beschermen. De app is niet afhankelijk van complexe aanpassingen of trucs. In plaats daarvan gebruikt het Schermtijd om toegang tot de apps en systeeminstelilngen te regelen. Zodra je App Lock opent zie je een lijst met alle apps die op jouw toestel zijn geïnstalleerd, geordend op categorie. Je kunt op die manier gemakkelijk meerdere apps (bijvoorbeeld sociale netwerken of bankapps) uitkiezen en verbergen. Op het eerste tabblad kun je je apps vergrendelen met biometrie, terwijl op het tweede tabblad de door jou gekozen apps volledig worden verborgen. Ze verschijnen ook niet in de Appbibliotheek.

Om apps te openen of zichtbaar te maken, moet je uiteraard App Lock opnieuw openen en dat kan alleen met Face ID, Touch ID of een pincode. App Lock heeft ook geavanceerde opties om te voorkomen dat apps geïnstalleerd of verwijderd kunnen worden. De app is gratis te proberen, maar voor langdurig gebruik is een (prijzig) abonnement vereist. Vandaar dat we deze app niet als app van de maand hebben uitgeroepen.