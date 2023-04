Momenteel is Proton Pass alleen te gebruiken in betaversie voor een beperkt aantal gebruikers, maar dat gaat veranderen zodat iedereen een gratis en goed beveiligd alternatief voor iCloud-wachtwoorden erbij heeft. Net als bij de andere Proton-diensten is Proton pass voorzien van end-to-end encryptie en kunnen anderen de data niet raadplegen. Ook Proton zelf niet. Je kunt er gebruikersnamen, wachtwoorden en notities mee opslaan. het is ook erg geschikt voor het opslaan van de herstelcode van je Apple ID, omdat het helemaal los staat van iCloud. Je hebt dus altijd toegang, ook als je buitengesloten bent van je iPhone of Mac.



Today we're launching the Proton Pass beta.

With Pass, we're applying our privacy and encryption knowledge to a service that many of you have asked for.

Later on, Proton Pass will become a free password manager for all Proton users. Learn more here: https://t.co/9V4FlSWaYh pic.twitter.com/tkLl7SZN5S

— Proton (@ProtonPrivacy) April 20, 2023