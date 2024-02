Voetbalscheidsrechters met een Apple Watch hebben deze app nodig

Dit weekend staan weer een hoop (amateur)scheidsrechters op het voetbalveld. Een hulpmiddel dat daarbij erg van pas kan komen is de Apple Watch. Met de app 'What's the Score, Bro?' kun je namelijk gedetailleerd bijhouden hoe de stand is en wie er een rode kaart heeft gekregen.

De ontwikkelaar van de app heeft in minder dan een jaar tijd al twaalf updates met nieuwe functies uitgebracht en is erg bij de app betrokken. Doel van ‘What’s the Score, Bro?’ is om een app voor voetbalscheidsrechters te maken, waarmee een pen en notitieblok overbodig wordt. De app is ontwikkeld in overleg met de Duitse voetbalbond en wordt door de Hessische voetbalbond al officieel aanbevolen. Uiteraard volgt het alle regels van de IFAB (International Football Association Board), de organisatie die al sinds 1886 zorgt dat de voetbalregels in elk land hetzelfde zijn.

What’s the Score, Bro?

De app is afgelopen mei klein begonnen en is gaandeweg steeds verder uitgebreid. Naast het vastleggen van de score en de verstreken tijd, kun je ook de opstelling, spelerswissels, disciplinaire maatregelen, strafschoppen en verlengingen vastleggen. Dit alles is gemakkelijk te bedienen op je Apple Watch en na afloop krijg je een wedstrijdverslag, dat aan alle eisen voldoet.

In een oogopslag heb je zicht op de resterende speeltijd, de huidige minuut, de totale blessuretijden, doelpunten, aantal wissels per team en uitgegeven waarschuwingen. Je krijgt ook een trilling op het einde van de eerste helft en advies over de aanbevolen blessure tijd. Er is rekening gehouden met knock-out wedstrijden, zodat je meteen weet hoe de stand erbij staat. De maker heeft zelfs aan details gedacht, zoals het instellen van de juiste shirtkleuren en noteren welk team de aftrap deed.

‘What’s the Score, Bro?’ is vier weken gratis te proberen en is daarna voor een heel redelijke prijs te verlengen: je betaalt 99 cent per maand of €8,99 per jaar. In een video kun je zien wat zoal de functies zijn van de app. ‘What’s the Core, Bro?’ is alleen in het Engels te gebruiken, maar dat zal voor e meeste scheidsrechters geen probleem zijn.

Voetbalfan? Bekijk dan ook ons overzicht met de beste voetbalapps voor iPhone en iPad, zodat je alle standen in de verschillende competities kunt volgen!