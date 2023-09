De leukste apps van augustus 2023 in App Gemist

In de maandelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen maand de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of tien apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen. Daarbij is er ook extra aandacht voor Nederlandse en Belgische apps.



Eerder deze maand besproken op iCulture:

iCulture App van de Maand: Cinemin Deze nieuwe app tovert al je foto’s en video’s om tot prachtige geanimeerde beelden. Met Cinemin kan je in real-time foto’s en video’s maken, waarbij de app de camerabeelden direct omzet in animaties. Je kunt ook bestaande media gebruiken. De app gebruikt de rekenkracht van je iPhone en alles wordt dus verwerkt op het toestel zelf. De app is getraind door te kijken naar werk van bestaande kunstenaars. Met de editor kan je zelf de stijl van de beelden bepalen. De video functie ondersteunt de resoluties 1080p, 3K en 4K.



Callsheet

Met Callsheet heb je een duidelijke overzichtelijke app waarin je alles te weten komt over de meest populaire series en films van dit moment. Je zoekt een film of serie op krijgt vervolgens een overzicht van de cast- en crewleden. Ook vind je er info over de speelduur, de geschikte leeftijd en de score van het publiek. Daarnaast krijg je links naar de websites van de filmmakers en de Wikipedia-pagina’s van de film en de acteurs. Wat ook superhandig is: je ziet direct via welke streamingdienst de serie of film te bekijken is! Je favorieten sla je makkelijk op; zo zijn deze altijd snel terug te vinden. De app is te proberen voor 20 zoekopdrachten en vereist dan een abonnement van €1 per maand of €10 per jaar.

Bentos

Bentos is een nieuwe app van Apple Store-kenner Michael Steeber. Ben je fan van Apple Stores en zou je wel eens zelf een Apple Avenue willen nabouwen? Dat kan met Bentos.

Avenue’s zijn de houten kasten in de Apple Store, waarin de verschillende producten op thema staan uitgestald en met de Bentos-app kun je ze zel fontwerpen. Deel de muren geheel naar eigen smaak in en bepaal zelf welke producten neergezet worden of hoe de wand er uit komt te zien. Je kunt ervoor kiezen een van de basistemplates te gebruiken of om zelf een geheel nieuw ontwerp te maken. Is het ontwerp af dan kan je deze in AR bekijken en delen. Bentos is een bedoeld voor een heel kleine niche, maar mocht je nou net ibj de

Qept: Quick Notes Like Texting

Stuur jij wel eens een bericht naar jezelf om iets te onthouden? Met Qept van de Nederlandse ontwikkelaar Willem de Beijer vergeet je nooit meer iets. Hiermee kun je notities maken op een geheel nieuwe manier.

De app lijkt qua interface op de Berichten-app en Whatsapp. Door het ‘versturen’ van een bericht maak je een nieuwe notitie aan. Je kan daarnaast lijstjes maken van dingen die je nog moet doen, bijvoorbeeld je boodschappen. Vervolgens kan je deze gemakkelijk afvinken. Eerder gemaakte notities kun je ook wijzigen, mocht er iets ontbreken.

Alles blijft strak en overzichtelijk doordat je notities kan groeperen en archiveren als je ze niet meer nodig hebt. Ook kan je verschillende onderwerpen aanmaken, zogenaamde ’topics’. Met deze topics kan je de lijsten indelen in categorieën, zoals boodschappen/huishoudelijke taken/werk en dergelijke. De app is gratis te downloaden, waarbij je tot 3 topics kunt gebruiken. Wil je er meer aanmaken dan moet je de upgrade maken naar Qept Pro voor een eenmalige prijs van €7,99.

WatchControl

WatchControl verandert jouw Apple Watch in een afstandsbediening voor de Mac, zodat je bijvoorbeeld de volume- en muziekknoppen kunt gebruiken. Je installeert de bijbehorende app op de Mac en vervolgens koppel je de Watch app eenmalig. Hierna worden de knoppen zichtbaar en bestuur je media-instellingen eenvoudig via de Watch.

De vernieuwde versie ondersteunt nu ook muisbesturing, waaronder kliks, scrollen en het bewegen van de cursor. Kijk je op de bank een film op je MacBook dan is deze app ideaal en bestuur je gemakkelijk de belangrijkste instellingen voor tijdens de film.

Ook superhandig is het feit dat je meerdere Macs tegelijk kan koppelen. Je schakelt eenvoudig tussen de verschillende apparaten. De app is drie dagen gratis uit te proberen. Vervolgens kun je de app aanschaffen voor een eenmalige betaling van €0,99.

Mercury Weather

Een nieuwe weerapp voor je iPhone, voor als de standaard app niet voldoet aan je wensen. De weergave van het weer wordt in Mercury Weather anders getoond dan normaal. Minimalistische iconen en gradiëntkleuren tonen de temperatuur en info zoals windsnelheid, UV-licht en de weersvoorspelling van de komende uren. Mercury heeft verschillende widgets om op een kleurrijke manier de temperatuur, weersvoorspelling en meer te zien, zonder de app te openen. Ook voor het toegangsscherm zijn verschillende opties beschikbaar.

Pajama Time

Kinderverhalen volgen vaak een vaste formule, dus waarom niet wat kunstmatige intelligentie er tegenaan gooien om steeds weer een ander verhaaltje te kunnen genereren? De app Pajama Time van Gertjan Smits maakt gebruik van AI om te zorgen dat kinderen zelf hun verhalen kunnen samenstellen. Het kind kies wie er in het verhaal meedoen als personages, kiest het thema van het verhaal, het weer, de stemming en de tijd waarin het zich afspeelt. In de app stel je van te voren wat personages samen en voor elk verhaal bepaal je of die persoon meespeelt. De app werkt via het bekende ChatGPT en is zowel in het Nederlands als in het Engels te gebruiken. De app kost €0,69 per week of €1,99 per maand.

Goodnotes 6

Goodnotes is een veelzijdige notitie-app waarmee je zowel schrijvend al typend dingen kunt noteren. Ook werkt het als PDF-editor en kunnen al je bestanden worden opgeslagen in zowel Google Drive, Dropbox als One Drive. Je bestanden worden automatisch gesynchroniseerd met al je apparaten via iCloud.

In de nieuwe versie Goodnotes 6, is de AI-functie voor de spellingscontrole van handgeschreven tekst verbeterd. De spellingscorrectie werkt ook in het Nederlands. AI kan je helpen bij het schrijven van teksten, kan stukken tekst samenvatten, of kan de toon van de tekst aanpassen. Schrijf je een serieuze toon een formele tekst dan past hij eventuele stukken tekst die wat informeel zijn geschreven aan naar deze schrijfstijl. Ook nieuw: AI kan nu ook wiskundige berekeningen corrigeren.

EmSafe Emergency Travel App

EmSafe is een app gemaakt voor noodgevallen tijdens je reis. De app kijkt naar jouw locatie en op basis hiervan worden de plaatselijke noodnummers voor de politie/brandweer/ambulance weergegeven. Ook toont het een kaart waarin je de dichtstbijzijnde ziekenhuizen en apotheken kunt vinden. EmSafe is ook beschikbaar op de Apple Watch en biedt de mogelijkheid om de noodnummers te bellen van uit de app.

Subjects (Mac)

De klassebeheertool Subjects, die eerder dit jaar een iPad-versie kreeg, is nu ook beschikbaar voor de Mac. De Mac-versie biedt dezelfde functies als de iOS-app, waaronder een overzicht van lessen, notificaties en huiswerkherinneringen. De app maakt ook een naadloze samenwerking tussen studenten en docenten mogelijk.

Net als de iPad-versie biedt de Mac-app een gebruiksvriendelijke interface met toegang tot de klassenagenda, terwijl je in de zijbalk vakken en huiswerklijsten te zien krijgt. De app werkt samen met je persoonlijke agenda. Daarnaast biedt Subjects een uitgebreid systeem om cijfers te beheren en werkt met de verschillende beoordelingssystemen die wereld worden gebruikt. Je kunt een week gratis proberen, daarna betaal je rond de €2 per maand of €10 per jaar. Er is ook een levenslange licentie van een paar tientjes. Je krijgt dan toegang tot de app op iPhone, iPad en Mac. Ook leuk: de iOS-versie biedt meer dan 25 widgets en ondersteuning voor het Dynamic Island.

Barometer

De Japanse appontwikkelaar Ichiro Nakahara heeft een app genaamd Barometer ontwikkeld, die beschikbaar is voor iPhone, iPad en Apple Watch. De app leest de gegevens van de barometersensor uit, die sinds de iPhone 6 is ingebouwd. De app kan de luchtdruk in de directe omgeving van het apparaat meten en deze in een dagelijks verloop weergeven. De gemeten gegevens kunnen zowel op de voorgrond als op de achtergrond worden verzameld, waarbij hoogtecorrectie plaatsvindt op basis van de locatiegegevens van het apparaat. In de achtergrond worden gegevens om de 10 minuten verzameld, terwijl op de voorgrond elke minuut metingen plaatsvinden.

De app biedt verschillende weergaveopties, waaronder ruwe en gecorrigeerde metingen en kan gegevens exporteren in CSV-formaat. Er zijn ook grafieken voor temperatuur en hoogte. De app is gratis en biedt optionele in-app aankopen als fooi voor de ontwikkelaar.

Zenitizer

Zenitizer is een meditatie-app beschikbaar voor iOS, iPadOS en watchOS en biedt een timer voor meditatiesessies, met verschillende soorten belgeluiden en soundscapes zoals natuur en oceaangeruis. De app biedt iCloud-synchronisatie, zodat je voortgang en routines over alle apparaten worden gesynchroniseerd. De setup van de app is gebruiksvriendelijk en biedt duidelijke uitleg over de toegangsrechten die het vraagt.

Je kunt je eigen meditatieroutines opslaan en beheren. Er is ook een tabblad voor dagelijkse doelen, waar je een tijd kunt instellen die je wilt mediteren en je voortgang kunt volgen. Zenitizer heeft ook een Apple Watch-app met dezelfde functionaliteiten als de mobiele versies. De app biedt verder widgets voor het toegangsscherm en het startscherm om je voortgang bij te houden, en ondersteunt ook Siri Shortcuts voor geautomatiseerde taken.

Zenitizer is gratis te downloaden, maar voor geavanceerdere functies is er een abonnement nodig van €3 per maand, €20 per jaar of een eenmalige betaling van €50.

Stomp voor Mastodon

Will Bishop, die eerder de Twitter-app Chirp voor de Apple Watch ontwikkelde, heeft nu zijn kennis ingezet om een uitgebreide Mastodon-client te maken voor de Apple Watch. De app is een welkome aanvulling nu X (Twitter) steeds minder toegankelijk wordt voor derde partijen. Na installatie op je iPhone kun je je Mastodon-tijdlijn bekijken, berichten boosten en antwoorden zien, allemaal vanaf je smartwatch. De app biedt zelfs ondersteuning voor afbeeldingen, video’s, vermeldingen en hashtags.

Stomp is gratis te downloaden in de App Store, maar voor toegang tot alle functies waaronder het maken van berichten en het versturen van directe berichten, moet je Stomp Pro ontgrendelen. De kosten hiervoor variëren, maar je kunt beginnen met een maandabonnement van €1.

Stomp voor Mastodon

TimeWave is een veelzijdige timer-app, die beschikbaar is voor iPhone, iPad, Apple Watch en Apple Silicon Macs. In tegenstelling tot standaard timer-apps biedt TimeWave een strak, zwart-wit design en functies die verder gaan dan alleen tijdmeting. De app is niet alleen geschikt als focus-timer in het kader van het Pomodoro-tijdsbeheerssysteem, maar kan ook dienen als gewoonte-tracker, kookwekker, of timer voor sportoefeningen.

Als gebruiker kun je eenvoudig timers instellen en zelfs meerdere timers achter elkaar stapelen. Daarnaast kun je herinneringen instellen voor specifieke dagen en tijden. TimeWave biedt ook analyse-tools die je gebruiksgeschiedenis weergeven, evenals een notitieveld voor elke timer waar je aanvullende informatie in Markdown-formaat kunt toevoegen. Een unieke toevoeging is de ‘Wave Store’, een marktplaats binnen de app waar gebruikers vooraf gedefinieerde timers kunnen vinden, sommige gratis en andere als premium content.

De app is gratis te downloaden, maar sommige functies vereisen een in-app aankoop. Met zijn veelzijdigheid en strakke ontwerp is TimeWave een prima keuze voor iedereen die op zoek is naar een flexibele timer-oplossing.

Multi (Mac)

Multi is een nieuwe Mac-app gericht op samenwerken op het scherm. Momenteel is de app alleen toegankelijk via een wachtlijst. Het biedt een meer productieve variant op de screensharing-functie van Zoom. Na installatie functioneert Multi als een kleine app in de menubalk, waarmee je als gebruiker een screensharing-sessie kunt opzetten met vrienden en collega’s, compleet met audiochat en een klein camerabeeld. Een belangrijk kenmerk van Multi is de muisintegratie. Alle deelnemers kunnen actief meedoen op de gedeelde schermen, notities maken en annotaties achterlaten. De controle over de muiscursor wordt automatisch overgedragen, waardoor alle kijkers actief kunnen deelnemen aan de sessie.

De verbinding wordt gemaakt via een link-uitnodiging, vergelijkbaar met Zoom. Gebruikers moeten de Multi-app op hun apparaten hebben geïnstalleerd; browsergebruik is nog niet mogelijk.

Multi is op uitnodiging te downloaden.

Techmino (Mac)

We sluiten af met wat meer ontspanning. Sinds een paar maanden is de Tetris-film te zien op Apple TV+, waardoor de interesse in Tetris-achtige games weer is toegenomen. Techmino speelt daarop in. Het is een nieuwe Tetris-game die beschikbaar is voor iPhone en Mac en een mooi alternatief vormt voor de officiële Tetris-app van Playstudios Inc. De officiële app staat vol met advertenties en stimuleert gebruikers om extra munten te kopen, wat het spelplezier ernstig belemmert. Techmino biedt verschillende speelmodi en statistieken. Het spel wordt in landschapsmodus gespeeld. Een andere aanbevolen alternatief voor de officiële Tetris-app is Falling Lightblocks, een gratis app met goede bediening en meerdere thema’s. Bekijk ook onze lijst met Tetris-games.

De game is hier te downloaden.

Bekijk ook De beste Tetris-games voor iPhone en iPad Tetris is al meer dan 30 jaar oud maar is nog steeds een populaire game. Naast de officiële Tetris-game zijn er ook allerlei varianten en klonen die je op de iPhone en iPad kunt spelen. Wij hebben de leukste Tetris-games voor je uitgezocht.

Unpacking

Het puzzelspel ‘Unpacking’ van Witch Beam is sinds 24 augustus te downloaden op mobiele platformen. Het spel heeft al veel lof ontvangen op andere platformen en komt nu uit voor zowel iOS als Android. In ‘Unpacking’ ga je bezig met het uitpakken van dozen in verschillende kamers en huizen. Elke actie die je uitvoert is verbonden aan het leven van het hoofdpersonage, waarbij het verhaal voornamelijk wordt verteld door de items die je uitpakt. Het verhaal wordt op een unieke manier verteld, zonder woorden, waardoor de items en hun plaatsing langzaam meer details over het personage en zijn of haar situatie onthullen.