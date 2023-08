Zit je in een lang e-mailgesprek en heb je geen zin of tijd om alles te lezen? Dan zou een samenvatting een uitkomst zijn. Mail-app Spark kan dat nu met kunstmatige intelligentie.

Heeft een van je collega’s er een handje van om eindeloos lange e-mails te sturen die véél korter kunnen? Dan is de nieuwe +AI Summary-functie handig om uit te proberen. Deze nieuwe functie van Spark, een alternatieve e-mail-app voor de iPhone, maakt snel samenvattingen van de inhoud.

Spark +AI Summary voor samenvattingen van je e-mails

Spark geeft je de keuze uit drie soorten samenvattingen: beknopt (1 à 2 alinea’s), gedetailleerd (wat langer, voor langere e-mailgesprekken) en actiepunten. Zo bepaal je zelf in welke mate je aandacht moet besteden aan het tot je nemen van de informatie. Met actiepunten krijg je een lijst met dingen waarop jij actie moet ondernemen, afgaande op wat er in de e-mail staat. Het is mogelijk om voor een bepaalde afzender automatisch samen te vatten op één van de drie genoemde manieren.

Na het kiezen van het type samenvatting gaat Spark aan de slag. Binnen een paar secondes krijg je een samenvatting te zien. Deze kun je ook kopiëren met een druk op de knop.

In onze eigen test van +AI Summary lieten we een e-mailgesprek over een bijeenkomst samenvatten. Dit gesprek was in het Nederlands, maar Spark maakte er alsnog een Engelse samenvatting van. Hierin konden we zien dat persoon X een datum voorstelde, maar dat persoon Y aangaf niet te kunnen komen op die dag. Onnodig gepraat over hoe het gaat en andere opvulling van de e-mails werden achterwege gelaten. Onze indruk over deze functie is positief.

Gratis is +AI Summary niet, net als wel meer functies van Spark. Met het Premium-abonnement van ca. €6 per maand krijg je deze en meer slimme functies, zoals de AI schrijfassistent. Schaf je het abonnement aan via de App Store, dan kost het €9 per maand.

Hoe zit het met privacy bij +AI Summary?

De nieuwe samenvattingen van kunstmatige intelligentie worden niet op je apparaat gemaakt. Dat zou namelijk betekenen dat het complete AI-model op ieder apparaat met Spark Mail zou moeten staan en dat is niet realistisch. Daarom wordt de inhoud van de e-mail die je wil samenvatten tegen het OpenAI-model gehouden. Dat kan dus ook persoonlijke gegevens bevatten, afhankelijk van wat er allemaal in de e-mail staat.

Readdle, de ontwikkelaar van Spark, zegt dat je e-mails niet worden gebruikt om hun eigen model of het model van OpenAI te trainen. Microsoft is de eigenaar van OpenAI. De belofte staat in de bijgewerkte algemene voorwaarden en het privacybeleid.