Dit zijn de leukste Nederlandse apps van september 2023

Ook in Nederland en België worden heel wat interessante apps gemaakt. In dit maandelijkse overzicht brengen we de beste Nederlandse iPhone apps bij je onder de aandacht. Het is een mooie aanvulling op onze wekelijkse rubriek App Gemist, waarin je apps van over de hele wereld vindt. De meeste apps zijn nieuw, maar soms vind je er ook eentje tussen die een flinke update heeft gekregen.



iCulture App van de Maand: HabitScore Oude gewoontes zijn lastig om te doorbreken, maar ook het aanleren van nieuwe gewoontes is niet eenvoudig. De iPhone-app HabitScore moedigt je aan om taken regelmatig uit te voeren, zodat het langzaam een gewoonte wordt. Denk bijvoorbeeld aan het lezen van vier boeken per maand of het dagelijks bespelen van een muziekinstrument. Door middel van beloningen helpt de app je gemotiveerd te blijven om aan je gewoontes te werken. HabitScore heeft ook een widget om je progressie vanaf het startscherm te volgen.

Moments

Vergeet jij regelmatig die ene vriend terug te appen of je tante te feliciteren met haar verjaardag? De iOS-app Moments helpt je met het onderhouden van belangrijke relaties. Niet alleen door je herinneringen te sturen, maar ook door je te helpen met het schrijven van berichten of e-mails. Geen inspiratie? Een slimme assistent doet het lastige werk voor je. Daarnaast krijg je tips om je sociale vaardigheden een boost te geven.



Bezel

Heb je een online meeting op je Mac en wil je jouw iPhone-scherm laten zien aan je collega’s? Precies dat is wat je met de macOS-app Bezel kunt doen. Niet alleen het scherm van je iPhone wordt getoond op je Mac, maar ook de behuizing van het toestel zelf. Je kunt daarbij je eigen iPhone-model uit een lijst kiezen. Elke iPhone, iPad en iPod Touch met Lightning of usb-c wordt door de app ondersteund, dus ook de nieuwe iPhone 15-serie.

ChatLicense

Kinderen spenderen steeds meer tijd online en dat vormt naast een leerzame omgeving ook een risico. ChatLicense helpt je inzicht te krijgen in de minder mooie kant van het internet, zoals smartphoneverslaving, digitale pesterijen en nepnieuws. De app is zowel voor kinderen als voor hun (groot)ouders gemaakt, zodat het hele gezin weet welk digitaal gedrag (on)wenselijk is en waar mogelijk gevaar op de loer ligt. Dit doet de app door middel van interactieve spelelementen, zoals quizzen. ChatLicense is ontwikkeld in samenwerking met de Erasmus Universiteit en vereist een betaald abonnement (vanaf 40 euro per jaar).

Pocket Board