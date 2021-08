watchOS 8 FAQ: antwoorden op veelgestelde vragen

Hoewel de meeste mensen zullen uitkijken naar iOS 15, heeft Apple ook voor de Apple Watch een update gepland. watchOS 8 verschijnt dit najaar en we hebben al in een aantal artikelen de nieuwe functies van watchOS 8 besproken. Maar missschien zit je nog met enkele praktische vragen over watchOS 8, bijvoorbeeld of je wel kan updaten met een oudere iPhone. In deze watchOS 8 FAQ lees je antwoorden op dergelijke veelgestelde vragen.

#1 Wat is watchOS 8?

Ieder jaar brengt Apple een software-update uit voor de Apple Watch. Het besturingssysteem watchOS krijgt dan allerlei nieuwe functies en verbeteringen. watchOS 8 is de nieuwste versie van het besturingssysteem en is een gratis update voor iedereen met een geschikte Apple Watch. De update bevat nieuwe functies, nieuwe apps en verbeterd ook weer de beveiliging van je Apple Watch. De update wordt ook standaard geinstalleerd op de aankomende Apple Watch Series 7.

#2 Wanneer komt watchOS 8?

Apple heeft nog geen officiële datum voor watchOS 8 gegeven. We weten alleen dat de update in het najaar komt, vermoedelijk in september. De update zal samen met iOS 15 verschijnen, ook omdat de twee updates veel met elkaar verbonden zijn. Lees ook ons artikel over de iOS 15 releasedatum, waarin je ook leest wanneer alle andere updates als watchOS 8 ongeveer verschijnen.

#3 Kan ik de update nu al installeren?

Nieuwsgierige Apple Watch-dragers kunnen overwegen om de beta van watchOS 8 te installeren. De beta is bedoeld om de software-update en de aankomende functies te testen. Omdat deze versie nog niet af is, kunnen er echter bugs in zitten. Bovendien is het belangrijk om er rekening mee te houden dat je je Apple Watch niet terug kan zetten naar watchOS 7, mocht watchOS 8 voor jou problemen geven. Bovendien moet je iPhone ook al draaien op de beta van iOS 15. Het installeren van een beta is nooit zonder risico.

Meer over het installeren van een watchOS beta en de zaken waar je rekening mee moet houden, lees je in onze tip.

#4 Voor welke toestellen komt watchOS 8?

Om watchOS 8 te kunnen installeren, heb je wel één van deze Apple Watch-modellen nodig:

Apple Watch Series 3

Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 5

Apple Watch Series 6

Apple Watch SE

Lees meer in ons artikel over de watchOS 8 toestellen.

#5 Kan ik updaten met een oudere iPhone?

Als je je Apple Watch aan een iPhone 6 of ouder gekoppeld hebt, kun je helaas geen watchOS 8 downloaden. Zelfs niet als je een Apple Watch Series 3 of nieuwer hebt. Je iPhone moet namelijk eerst bijgewerkt zijn naar iOS 15, zodat je daarna de Apple Watch kan updaten. iOS 15 werkt alleen op een iPhone 6s en nieuwer.

Het is ook niet mogelijk om je Apple Watch tijdelijk aan een nieuwere iPhone te koppelen, het horloge te updaten en vervolgens weer koppelen aan je eigen oudere iPhone. Een Apple Watch met watchOS 8 kan niet gekoppeld worden aan een iPhone met iOS 14 of ouder.

#6 Kan ik mijn Apple Watch Series 3 gewoon updaten?

Het afgelopen jaar hebben diverse Apple Watch Series 3-gebruikers problemen ondervinden bij het updaten naar watchOS 7. Ook updates naar tussenversies gingen vaak met veel problemen. Deze werden veroorzaakt door de beperkte opslagcapaciteit. De Apple Watch Series 3 heeft maar 8GB interne opslag en vaak is er te weinig opslag vrij om een (grote) update te installeren.

In watchOS 8 gaat Apple daar wat aan doen. Het is mogelijk om bij watchOS 8 te updaten bij beperkte opslagruimte. Het is nog even afwachten hoe dat gaat bij het updaten van watchOS 7 náár watchOS 8, maar daarna moet alles een stuk soepeler gaan.

#7 Wat is er nieuw in watchOS 8?

watchOS 8 biedt een aantal nieuwe apps en nieuwe mogelijkheden voor de Apple Watch. Wel is de update beduidend kleiner dan voorgaande jaren. Dit zijn de belangrijkste verbeteringen:

Er zijn daarnaast nog veel meer kleinere nieuwe functies in watchOS 8, die we in ons overzicht op een rij gezet hebben.

#8 Wat gaat er veranderen?

Je kan je misschien vorig jaar nog herinneren, waar in de bediening van de Apple Watch met de komst van watchOS 7 het één en ander veranderde. Apple stopte met Force Touch, waardoor veel acties verplaatst werden naar instellingenmenu’s en apps aangepast moeten worden. Dit jaar verandert er eigenlijk niet zo veel. Het zijn vooral kleine nieuwe toevoegingen, maar in het gebruik van de Apple Watch zal er weinig veranderen. Er is wel één app die een andere naam gekregen heeft, namelijk Ademhaling.

Waar is de Ademhaling-app gebleven?

Apple heeft in watchOS 8 de Ademhaling-app een update gegeven. Deze gaat nu door het leven als Mindfulness, omdat er meer in zit dan alleen een ademhalingsoefening. Je kan gebruikmaken van de Reflectie-functie, waarin je opdrachten kan doen (bijvoorbeeld “Denk aan iets wat je blij maakt”) om tot rust te komen. De app laat dan een rustgevende animatie met kleuren zien, zodat je je geconcentreerd aan de opdracht kan houden.

Ben ik verplicht om de nieuwe functies te gebruiken?

Veel van de toevoegingen zijn optioneel. Wil je bijvoorbeeld de nieuwe apps niet gebruiken, dan hoeft dat ook niet. Je kan deze ook van je Apple Watch verwijderen als je ze niet nodig hebt. Sommige andere verbeteringen en functies zul je aan moeten wennen als je geüpdatet bent. De Woning-app kan in het begin even lastig zijn, maar uiteindelijk geeft deze je meer opties en mogelijkheden.

Wordt mijn Apple Watch trager?

Uit de beta’s blijkt dat de Apple Watch niet trager geworden is. De verbeteringen zijn wat kleiner dan normaal, waardoor er ook niet veel meer van je Apple Watch gevraagd wordt dan nu in watchOS 7 het geval is. De ervaringen met watchOS 8 zijn dan ook positief, ook als het om prestaties gaat. In onze watchOS 8 preview lees je hier meer over.

Zitten er bugs in watchOS 8?

We kunnen deze watchOS 8 FAQ niet voorbij laten gaan zonder het onderwerp bugs te bespreken. watchOS-updates staan erom bekend dat er maar weinig bugs zijn, zeker in tegenstelling tot iOS. Af en toe duikt er een probleem op, maar onder watchOS 8 zijn wij nog geen problemen tegen gekomen. Momenteel zijn er nog wat animaties die niet altijd even soepel gaan, vooral met de nieuwe grote titels van apps. We verwachten dat dit nog voor de release allemaal verbeterd wordt. De update is wat minder groots dan voorgaande jaren, waardoor de kans op bugs ook wat kleiner is.

Toch kan het gebeuren dat er na de release nog enkele bugs en problemen naar voren komen, omdat een grotere groep gebruikers dan met de update aan de slag gaat. Vorig jaar hadden veel gebruikers last van dat routes van workouts niet vastgelegd werden, waar meerdere updates voor nodig waren om dit te verhelpen. We hopen dat zoiets dit jaar niet gebeurt, maar zeker zijn we daar nooit van. We kunnen nu dan ook nog niet beloven dat watchOS 8 geheel bugvrij is; dat weten we pas zodra Apple de definitieve versie uitgebracht heeft.

Moet ik meteen updaten zodra watchOS 8 uit is?

Nee, je kan updaten op het moment dat het jou uitkomt. Bovendien moet je eerst je iPhone updaten naar iOS 15. Wil je daar nog mee wachten, dan kan je dus ook nog geen watchOS-update installeren. Veel Apple Watch-bezitters kijken bij dergelijke grote updates vaak de kat uit de boom en wachten de reacties van de eerste gebruikers af. Twijfel je of je al klaar bent voor de update, dan raden we aan om nog even te wachten met updaten. Toch adviseren we ook niet om al te lang te wachten, omdat Apple ook belangrijke beveiligingsupdates uitbrengt die je toestel veiliger maken.

Er is wel iets nieuws waar je dit jaar rekening mee moet houden. Het is dit jaar namelijk niet verplicht om te updaten naar iOS 15 als je je iPhone veilig wil houden. Apple gaat voor gebruikers die op iOS 14 blijven, beveiligingsupdates uitbrengen. Maar hou er dan wel rekening mee, dat je je Apple Watch niet kan updaten zolang je nog op iOS 14 blijft.

Hebben we jouw vraag in deze watchOS 8 FAQ nog niet beantwoord? Laat het ons dan weten via de artikelrapportage onderaan deze pagina. Hoe meer vragen we krijgen, hoe beter we deze watchOS 8 FAQ kunnen maken. In de tussentijd lees je in onze watchOS 8 preview onze ervaringen.